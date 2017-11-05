Yaani, 1 Haftada 1 Milyon İndirme Sayısına Ulaştı!

Turkcell’in 1000 kişilik özel bir ekibi tarafından geliştirilen ve son dönemde eleştiri odağında olan Yaani, 1 haftada 1 milyon indirme sayısını aşarak rekor kırdı.

Turkcell’in geçtiğiniz gün lanse ettiği ve ilk yerli arama motoru olarak lanse edilen Yaani, altyapı ve uygulamanın benzerleri sebebiyle eleştiri odağı da olmuş durumda. Ancak her şeye rağmen popüler seviyeye gelen ve daha ilk günden Google Play Store’da ve App Store’da en popüler uygulamalar arasına giren Yaani, toplam 1 milyon indirme sayısını aştı. Böylece Yaani, ilk hafta itibari ile Türkiye’den çıkan uygulamalar arasında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulama oldu.



Turkcell tarafından geliştirilmeye ve birçok yenilik de getirilmeye devam edecek iken Yaani’nin ilerleyen dönemlerdeki kullanım oranları da özellile 1GB + 1GB hediyesi ile artacak gibi görünüyor.