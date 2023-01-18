XPG’nin oyuncular için geliştirdiği ve serinliği ile dikkat çeken XPG Defender Pro kasasını inceliyoruz. RGB fanları ile çok şık görünüyor. Türkiye’de oyuncuların gözde firmalarından olan XPG, son dönemde kasa işine de el atmaya başladı. Firma bu süreçte tanıttığı XPG Defender Pro tower kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. XPG Defender Pro oldukça başarılı hava akışı ve işlevselliği ile sınırlarını zorluyor. E-ATX anakartlarını, büyük grafik kartlarını, özel su soğutmasını ve bol miktarda RGB aydınlatmayı barındıracak şekilde tasarlanan Defender Pro, bir oyuncunun hayalindeki kasa olabilir. Hem de oldukça uygun fiyata.

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E-ATX için tasarlanan Defender Pro, büyük GPU’lar da dahil olmak üzere her yapı için geniş bir alan sağlıyor. Bildiğiniz gibi termal verimlilik her kasa için olmazsa olmaz. XPG bunu tam bir ön ağ paneli uygulayarak başarıyor ve üç adet 120 mm XPG Vento ARGB fanı kasasına yerleştiriyor. Manyetik olarak sabitlenmiş ön panel kolayca çıkarılabilir ve temizlik için ön filtreye hızlı erişim sağlıyor.

Defender Pro bol miktarda aydınlatma ile birlikte geliyor. Bu ARGB hayranları üçlüsüne ek olarak, kasanın önünde bir çift ışık şeridi yer alıyor. Tüm aydınlatmayı kontrol etmek için PRIME ARGB Combo denetleyicisi de kasanın içerisine dahi ediliyor. XPG’nin uygulaması ile kasanın renklerini dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Depolama için kasa 2+2 yaklaşımıyla geliyor. Anakartın arkasına monte edilmiş iki adet 2,5′′ sürücü konumu ve PSU örtüsünün altına yerleştirilmiş çift adet 3,5′′/2.5′′ HDD kızağı yer alıyor.

Defender Pro, yedi yatay PCIe yuvası ve iki dikey yuva ile 220 mm x 492 mm x 441 mm ölçülerinde bir yapıya sahip. Bu, kasayı doğrudan mid-tower hedef aralığına yerleştiriyor. Çerçeve ve çıkarılabilir paneller SPCC çeliğinden yapılmış. Ancak RGB’leri görmek için sol bölüm damperli cam ile geliyor. Bağlantılar ise üst panelin önünde yer alıyor. Üçgen şekilli bir güç düğmesi ise kasaya bir hafa katıyor.

Güç düğmesinin yanında küçük bir LED kontrol düğmesi yer alıyor. Bu, XPG Prime denetleyicisini çalıştırıyor ve on dört farklı aydınlatma konfigürasyonu arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Kasanın ortasında hibrit kulaklık/mikrofon birleşik bağlantı noktası da yer alıyor. Solunda ise bir çift USB 3.2 Gen 1 tip-A bağlantı noktası bulunuyor.

Arkaya baktığımızda, yalnız egzoz fanının yanı sıra kelebek vidalar kullanılarak sabitlenmiş toplam dokuz PCIe yuvası görüyoruz. Kasanın üst kısmında iki adede kadar 120 mm için montaj yuvaları, iki adet 140 mm fan veya çift fanlı radyatör bulunuyor. XPG, dikey bir GPU köprüsünü fiziksel olarak takmak için uzun yükselticiye de kasasında yer veriyor.

Gelelim fanlara. Dokuz bıçağa sahip fanların sadece 23 dBA’da 45.3 CFM ürettiği söyleniyor. Bu fanlar firmanın açıklamasına göre yaklaşık 60.000 saat dayanacak şekilde tasarlanmış ve 1200 RPM olarak derecelendirilmiş durumda.

Oldukça sessiz çalışan bu kasa uzun süren ve yoğun grafikli oyunlarda buz gibi bir deneyim sunuyor. Isı yalıtımını ve havalandırmayı başarılı bir şekilde sunan XPG, premium deneyim sunan bu kasasını orta segment fiyata satarak oyuncu kitlesini genişletecek gibi görünüyor.