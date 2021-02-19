XPG’nin En Hızlı SSD’si GAMMIX S70 Satışa Çıktı

Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına sahip GAMMIX S70, yeni nesil PCIe 4 arabirimi yüksek performansı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.

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Oyuncular, e sporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG’nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye’de satışa çıktı. Ek olarak farklı ihtiyaçlara ve bütçelere sahip kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.

GAMMIX S70’den Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!

PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna dek kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD’lerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Öyle ki NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD’leri de geride bırakıyor. S70’in performansını sonuna kullanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu da mevcut.

GAMMIX S70 Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı

XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70’in istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Ayrıca bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.

Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin güvende olmasını sağlıyor.

1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantiyle gelen GAMMIX S70’i önde gelen pek çok teknoloji mağazasında 2000TL‘den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.