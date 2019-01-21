Xiaomi’yi neden seviyoruz? /w Ahmet Emre

Xiaomi’yi neden seviyoruz? /w Ahmet Emre

21 Ocak, 2019 VİDEO 0 yorumlar

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Ofisimize “Sizin Yorumunuz” serimize katılmak için konuk olan Ahmet Emre ile Xiaomi sohbeti yaptık. Videoda bugüne kadar kullandığımız Xiaomi cihazlar ve şirketi neden sevdiğimizle ilgili sohbet ettik.

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