Xiaomi; ülkemizde akıllı telefonları, akıllı saatleri, kulaklıkları ve son zamanlarda robot süpürgeleri ile sevilen ve kullanılan bir marka. Bir süredir Çinli şirketin elektrikli bir otomobil yapacağı konuşuluyordu. Xiaomi, bununla ilgili birçok patente imza attı. Geldiğimiz noktada bugün araç kanlı canlı şekilde görüntülendi.

Firmanın aracı, başlangıç ​​fiyatı 260.000 Yuan ile 300.000 Yuan (38.000 Dolar ila 43.600 Dolar) arasında olan ve diğerinin başlangıç ​​fiyatı 350.000 Yuan (51.600 Dolar) olan iki farklı versiyon olarak piyasaya süreceği söyleniyor.

Uygun fiyatlı modelin 400V BYD lityum demir fosfat pil paketine sahip olacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra Alman Continental şirketi ile ortaklaşa geliştirilen çok sayıda sensöre sahip olacak.

Yüksek fiyatlı ola model yüksek voltajlı 800V mimarisi üzerine inşa edilecek ve CATL’nin 15 dakikada %0’dan %80’e şarj edilebilen Qilin bataryasını kullanacak. İşlemci tarafında Nvidia’dan bir Orin X işlemciye sahip olacak. Aracın LiDAR sensörü de bulunacak ve Xiaomi tarafından geliştirilen algoritmalarla donatılacak.

Her iki versiyonun da akıllı kokpitleri, bu yılın sonlarında ilk kez Jidu ROBO-01’de kullanılacak olan Qualcomm 8295 yonga seti tarafından desteklenecek.

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Bu elektrikli otomobilden sonra Xiaomi “Le mans” kod adlı ikinci bir elektrikli otomobil daha çıkaracak. İkinci modelin 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç şirket için kontrol yazılımına sahip üç adet motora sahip olacak. Bu sayede filosunu bu otomobilden oluşturan şirketler otomobili uzaktan kontrol edebilecek. İkinci model ilk model ile aynı platform üzerine inşa edilecek.

Xiaomi Mart 2021’de 10 milyar Yuan (1.5 milyar Dolar) yatırım ile elektrikli otomobil pazarına girmişti. Şirket, Kasım 2021’de Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi ile Yizhuang’da yılda 300.000 birim kapasiteli bir tesisin yanı sıra otomotiv endüstrisi, satış ve Ar-Ge merkezi için bir merkez üssü inşa etmek için bir sözleşme imzalamıştı.