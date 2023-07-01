Xiaomi bir süredir kamera tarafındaki çalışmalarını sürdürüyor. Leica işbirliğinden sonra kamera yazılımını ve kamera donanımını oldukça geliştiren Çinli teknoloji devi geldiğimiz noktada bugün Xiaomi 14 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun kamera özellikleri hakkında sızıntılar mevcut. Detaylara bakalım.

Sızıntılara göre Xiaomi 14, 1 inçlik devasa bir ana kameraya sahip olacak. Buna benzer 1 inçlik bir kamerayı daha önce Xiaomi 13 Ultra’da görmüştük. Göz dolduran özelliklere sahip olan akıllı telefon kamera tarafında da oldukça iddialıydı. Bunun haricinde Xiaomi’nin 1.33 inç büyüklükte bir lens üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Bu 1.33 inç büyüklüğündeki lensi ilerleyen zamanlarda Xiaomi 14 Ultra’da görebiliriz.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil