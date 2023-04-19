Xiaomi, Çin’de Xiaomi 13 Ultra ile birlikte Xiaomi Master Mini LED TV 86 inç modelini de duyurdu. Bu en üst düzey televizyon, ekranın parlaklığını ve rengini hassas bir şekilde kontrol etmek için ekranı 1080 bağımsız ışık yayan bölüme ayıran üst düzey Mini LED ekran teknolojisine sahip.

Master Mini LED TV, 1,07 milyar rengi ve 2000 nit’e kadar en yüksek parlaklığı destekleyen 86 inç 4K 144Hz mini LED ekran ile geliyor. Bu, Xiaomi’nin kendi MIUI TV yazılımını çalıştırıyor. Ayrıca bu dev ekranlı TV Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced ve Master görüntü kalitesi motor teknolojisine sahip.

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Master Mini LED TV, gelişmiş tepe parlaklığı, ince arka ışık kontrolü ve renk gamı genişletmesi için kendi geliştirdiği bir Yerel Karartma algoritması da dahil olmak üzere en son teknolojileri ile geliyor. TV ayrıca, Dolby Atmos desteğiyle sürükleyici bir ses deneyimi için 20W subwoofer içeren 70W yüksek güçlü sese sahip 9 üniteli bir crossover hoparlör sistemine sahip.

2.100 dolardan satışa sunulacak olan bu TV’nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Umarız bu dev ekranlı TV ülkemize de geliyor.

İçindekiler Xiaomi Master Mini LED TV Özellikleri

Xiaomi Master Mini LED TV Özellikleri

86 inç büyüklüğünde 3840 × 2160 piksel çözünürlüğünde 178 derecelik görüş açısına sahip 4K mini LED ekran, %99 DCI-P3 Renk Gamı, 1,07 milyar renge kadar 10 bit renk derinliği, 144 yenileme hızı, Dolby Vision IQ, IMAX GELİŞTİRİLMİŞ, 2000 nit’e kadar parlaklık

Mali-G52 MC1 GPU

Dört Çekirdekli Cortex A73 MediaTek işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

MIUI TV

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.2, 3 x HDMI 2.1, eARC, 2 x USB, Optik, Ethernet

Video kod çözme: MPEG1/2, H.264, H.265 vb. desteği.

Ses kod çözme: HE-AAC, Dolby Atmos, DTS-X ve diğer ses kod çözme yöntemleri

Ses kod çözme: HE-AAC, Dolby Atmos, DTS-X ve diğer ses kod çözme yöntemleri 70W (9 hoparlör kurulumu sol ve sağ 2×15W, 4 ses birimi, merkez 2 – 20W, subwoofer 20W x 1, pasif radyatör x 2), Dolby Atmos, DTS-X