Xiaomi bugün yaptığı lansmanla birlikte akıllı telefon sektörüne damga vurdu. Yeni nesil teknolojilerinin tamamını Xiaomi 13 Ultra modelinde sunan marka yeni ürününü tüketicilerle buluşturdu.
Xiaomi 13 Ultra lansmanının tamamını biz de sizlerle birlikte yaptık. Lansmanın tamamını izlemek için; https://youtube.com/live/J5AX3JFQ8Z4
Peki siz Xiaomi 13 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni kamera kralına merhaba dediniz mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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