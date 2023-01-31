Xiaomi Hindistan’ın eski CEO‘su ve Xiaomi Küresel Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain şirketten istifa etti. Jain Xiaomi’de tam 9 yıl boyunca aktif olarak çalışmış ve başarılı işlere imza atmıştı. Xiaomi Jain’in istifasını duyurmak için Twitter hesabını kullandı.

Bilmeyenleriniz için 2014 yılında Xiaomi Hindistan’a katılan Manu Kumar Jain, şirketin genişlemesinde etkili oldu. Gelişinden sonraki üç yıl içinde şirket akıllı telefon pazarının zirvesine yükseldi. Xiaomi’ye katılmadan önce daha sonra Flipkart tarafından satın alınan bir moda ve yaşam tarzı e-ticaret portalı olan Jabong‘u kurdu.

Manu, Başbakan Narendra Modi ile görüşmenin hayatının en gurur verici anlarından biri olduğunu ve şirketinin “Hindistan’da Üret” devrimine küçük bir şekilde katkıda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Bay Tata’nın yatırımlarından ve Hindistan’da 50.000 iş yaratılmasından gurur verici anlar olarak bahsediyor. Manu, bir sonraki profesyonel mücadelesiyle uğraşmadan önce biraz izin alacağını belirtti.

Konu ile ilgili olarak Xiaomi tarihine geçecek olan Jain;

“Bu son dokuz yıl gerçekten olağanüstüydü ve hayranlardan, ortaklardan, ekip üyelerinden ve arkadaşlardan aldığım sevgi ve desteğe sonsuza dek değer ve edeceğim. Bu vedalaşmayı çok zorlaştıracak kadar özel bir şey yaşadığım için şanslıyım. Sonsuza kadar kalbimde bir parça Xiaomi taşıyacağım.

İlginizi Çekebilir: Apple Xiaomi’nin Anavatanında Zirveye Tırmanıyor!

Önümüzdeki birkaç ay içinde, bir sonraki profesyonel mücadeleme başlamadan önce biraz zaman ayıracağım. Ben özünde bir inşaatçıyım ve ideal olarak yeni bir sektörde yeni bir şey inşa etmeyi çok isterim. Sürekli büyüyen başlangıç topluluğunun küçük bir parçası olmaktan iki kez gurur duyuyorum. Başka bir tatmin edici meydan okumayla geri dönmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.