Tüm dünyada gerçekleşen akıllı telefon pazarındaki güncel krizden en çok etkilenen ülkelerden biri de Çin. Ülkenin önde gelen üreticileri, hem kendi ülkesinde hem de küresel pazarda yeni ürünlerini eskisi kadar raflarda tutamıyor. Ancak, diğer markalardan son birkaç ayda sıyrılan Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, mevcut krizden çok daha az etkilendi. Bu sebeple şirket Çin pazarında bile gözle görülür bir ivmeyle zirveye yaklaşıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Apple, Vivo’yu Geçti

Counterpoint Research tarafından yayınlanan araştırmaya göre Apple’ın ünlü akıllı telefon serisi iPhone, Çinli tüketiciler arasında lider marka olan Vivo’yu geçmenin eşiğinde. Cupertino markası küresel krizden büyük ölçüde kurtuldu. Şirketin Dünyanın geri kalanında da gördüğümüz gibi Çin’de de eli güçleniyor.

COVID ve Karantinalara Rağmen Apple’ın Güçlü Bir Varlığı Var

Bildiğiniz üzere, Çin hala COVID-19 pandemisinin etkilerini yaşıyor. Düzenli karantinalar ülkedeki üreticileri zarar ettirmeye devam ediyor etmeye devam ediyor. Hükümet bu sorunlar için çalışmalarını yürütse de mobil dahil tüm pazarlarda bir çözümler 2023 yılının sonlarına doğru gerçekleşecek.

Şimdi rakamlara odaklanacak olursak, Çin pazarı 2021’in son çeyreğine göre %15’lik bir düşüş yaşadı. COVID-19 önlemleri Aralık ayında gevşetildi ve bu da vakalarda ani bir artışa neden oldu. Çeyrekler arasında satışlarda %5’lik bir düşüş daha yaşandı ve bu da yılın en düşük satış sayılarıyla sonuçlandı. Farklı nedenlerle de olsa, Noel sezonu da ülkede bir hareketlilik yaratmadı.

İlginizi çekebilir: iOS 17 ile Apple AR/VR İşine Sağlam Girecek

Tüm bu olaylara rağmen Apple, diğer tüm gelişmekte olan markaları geride bırakarak pazarın %18’ini ele geçirdi ki bu da Vivo’nun %19,2’lik mevcut pazar payına son derece yakın. Şüphesiz, yeni iPhone 14 serisi müşterileri cezbetmede önemli bir rol oynadı. Apple’ın 2022’nin son çeyreğinde Çin’deki satışları şirket tarihindeki en büyük çeyrek toplamına ulaştı. Bu dönemde satılan tüm akıllı telefonların yaklaşık dörtte biri iPhone modelleriydi.

HONOR, Apple dışında yıldan yıla büyüme gösteren tek marka oldu. Şu anda OPPO’nun arkasında, bir önceki yıla göre %3 daha düşük pazar payıyla dördüncü sırada yer alıyor. Analistler, Xiaomi, Huawei ve Realme’nin belirsiz küresel ekonominin bir sonucu olarak büyük kayıplarla sonuncu olduğunu iddia ediyor.