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Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
Herkese selamlar!
Sizlere HWP kanalında yeni bir seri daha sunuyoruz. Teknoloji dünyasının önemli isimleri ve markalarının geçmişini, yaşantısını anlatacağımız bu serideki ikinci konuğumuz 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atan, sektöre girdiği zamandan bu yana dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna gelen Xiaomi oluyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; ELON MUSK:Gerçek bir Tony Stark! | İZ BIRAKANLAR #1
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
Lei Jun ve 9 kişilik dev ekibiyle kurulan Xiaomi nasıl kısa bir sürede dünyaya açıldı? Neler başardı? Sizlere bu içeriğimiz de aktarmaya çalıştık.
İyi Seyirler…
İnceleme
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Houseclub isimli Android için geliştirilen resmi olmayan Clubhouse uygulamasını denedik!
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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Clubhouse merakla Android ekosisteminde beklenirken, bir Github üzerindeki geliştirici Android için client olarak çalışan Houseclub uygulamasını üretti. Her ne kadar kısıtlı özellikler sunsa da bu uygulama ile Android üzerinden Clubhouse uygulamasına giriş yapabilir, kendi kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Bazı konuşmalara katılabilir, el kaldırarak konuşmaya dahil olabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Houseclub uygulamasını indirmek için; http://hwp.to/ClubhouseAndroid
GitHub; https://github.com/grishka/Houseclub/
İnceleme
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TCL 10 Plus şu anda fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. Bir diğer yanda ise 16.000 TL fiyatıyla çıkan Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S10+ var. Peki bu kadar büyük fark size ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gelin beraber bakalım.
İyi seyirler…
Oyun
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Kripto para madenciliği, ekran kartı fiyatları, GeForce Now hizmeti, internet fiyatları, konsollar ve oyunlar derken oldukça zorlu bir dönemdeyiz. Türkiye’de oyuncu olmak bir yana, oyun oynamak isteyenleri bile çok zor aşamalar bekliyor.
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TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Peki ne olacak böyle? Bu sefer bir incelemeden ziyade, oyuncunun halini ve yaşadıklarını paylaşmak istedik. Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın.
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
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