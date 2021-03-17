Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2

Herkese selamlar!

Sizlere HWP kanalında yeni bir seri daha sunuyoruz. Teknoloji dünyasının önemli isimleri ve markalarının geçmişini, yaşantısını anlatacağımız bu serideki ikinci konuğumuz 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atan, sektöre girdiği zamandan bu yana dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna gelen Xiaomi oluyor.

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Lei Jun ve 9 kişilik dev ekibiyle kurulan Xiaomi nasıl kısa bir sürede dünyaya açıldı? Neler başardı? Sizlere bu içeriğimiz de aktarmaya çalıştık.

İyi Seyirler…