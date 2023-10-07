Xiaomi geçtiğimiz hafta Xiaomi 13T serisini tanıtmıştı. Marka birçok ülkede ön siparişe başladı. Ön sipariş verenlere Redmi Buds 4 Pro ve Xiaomi Smart Band 8 hediye edeceğini söyleyen marka bu konuda biraz tökezledi. Detaylara bakalım.

Olay Malezya’da yaşandı. Xiaomi Malezya, Xiaomi 13T için ön sipariş verenlere Redmi Buds 4 Pro ve Xiaomi Smart Band 8 hediye edeceğini vaat etmişti. Xiaomi Malezya, 27 Eylül – 6 Ekim 2023 arasındaki ön sipariş döneminde Malezya’da yüksek satış hacimleri elde etti. Kargolar geldiğinde ise kullanıcılar büyük bir şok yaşadı. Çünkü kutuda sadece Xiaomi 13T vardı, hediyeler gelmemişti. Birçok kişi satın aldığı ürününü iade etti. Xiaomi Malezya ise krizi oldukça doğru yöneterek hediye gitmeyen kişilere kupon tanımladı. Bu kupon ile birlikte kullanıcılar bedava bir şekilde Redmi Buds 4 Pro ve Xiaomi Smart Band 8 alabildiler.

Xiaomi 13T Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 13T Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T Pro’nun ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefonun tek varyasyonu bulunuyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 33.599 TL

MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.