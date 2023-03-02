Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin, kendi tescilli işletim sistemini yıllarca kullandıktan sonra Google’ın Wear OS 3 işletim sistemi çalışan bir akıllı saat piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Xiaomi yakında karşımıza Google’ın WearOS 3‘ünden gücünü alan saati ile karşımıza çıkacak.

Firma, Mi Band serisi ve Xiaomi Watch S1 dahil olmak üzere üst düzey akıllı saatlere kadar çok çeşitli giyilebilir cihazlara sahip. Bu hafta, geleneksel bir akıllı saat tasarımı, 12 nm çip, bir dizi sağlık sensörü ve şarj başına iki haftaya kadar pil ömrü içeren Xiaomi Watch S1 Pro dünya çapında piyasaya sürüldü. Ancak bu modelde de Xiaomi kendi işletim sistemini kullandı.

Ancak bir kaynağa göre Xiaomi, Google Play Hizmetlerini ve “Wear OS” markasını akıllı saatlerinin yaklaşan modeline dahil edecek. Bu yeni Xiaomi Watch, Wear OS hayranları için heyecan verici bir gelişme olacak.

Raporda, saatin piyasaya sürüldüğünde Wear OS 3 tarafından destekleneceği ve şu anda Xiaomi’nin giyilebilir cihazları tarafından kullanılan Mi Fitness (Xiaomi Wear) uygulaması tarafından yönetileceği belirtiliyor. Yeni saat mevcut “Xiaomi Watch” markası altında piyasaya sürülecek.

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Ancak Wear OS 3 tercihi bir sorun olabilir. Çünkü Xiaomi’nin akıllı saatleri, Wear OS’nin henüz tanışamadığı bir özellik olan uzun ömürlü pil ömürleriyle tanınır. Örnek olarak Samsung, Wear OS 3’ü benimsedi ve Galaxy Watch 5 bile Xiaomi’nin saatleri kadar bataryayı iyi kullanamıyor.

Kesin zamanlama henüz doğrulanmamış olsa da, 2023’te yeni bir Xiaomi Watch’un piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bakalım Xiaomi batarya sorununu nasıl çözecek? Bekleyip göreceğiz. Sizce Xiaomi’nin WearOS’e geçmesi mantıklı mı yoksa kendi işletim sistemini mi kullanması gerekiyordu? Gelin yorumlarda tartışalım.