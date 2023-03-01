Qualcomm‘un bir sonraki yüksek performanslı yonga seti Snapdragon 8 Gen 3‘ün beklenenden daha erken geleceğine dair son raporlara ek olarak, yeni bir sızıntı işlemcinin gelişi için daha kesin bir lansman penceresi ve yaklaşan Xiaomi 14 premium ürün serisi hakkında bilgi getirdi.

Weibo’da ortaya çıktığı üzere, şirket Snapdragon 8 Gen 3’ü Ekim ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Önceki söylentiler, yonga setinin geçen yıl Gen 2’den birkaç hafta önce, Kasım ayında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyordu ve bu da yeni bilgileri doğruluyor.

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Elbette bunun sektör açısından somut bir önemi yok, ancak muhtemelen üçüncü nesil yonga setini kullanan cihazların da bu yıl daha erken piyasaya sürülmeye başlayabileceğine işaret ediyor.

Xiaomi 14 serisinin yaklaşmakta olan yonga seti ile donatılacağı söyleniyor. Aynı kaynak, Çinli devin bir sonraki üst sınıf akıllı telefonlarının öncekilerden daha önce piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

İçindekiler Xiaomi 13 Serisi Avrupa Pazarı için Duyuruldu

Xiaomi 13 Serisi Avrupa Pazarı için Duyuruldu

Bu hafta, MWC 2023 sırasında, Xiaomi 13 serisinin küresel olarak piyasaya sürüldüğünü dikkate almakta fayda var. Telefonlar geçen yılın sonlarında Çin pazarına tanıtılmıştı. Kameralara büyük bir odaklanma getiren telefonlar, üç Leica sensörüne sahip ve profesyonel düzeyde fotoğrafçılık vaat ediyor.

Xiaomi‘nin merakla beklenen Xiaomi 13 ailesi bir kez daha tanıtıldı. Bildiğiniz gibi Çinli firmalar yeni cihazlarını önce Çin’de sonra Avrupa pazarında tanıtıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin pazarında tanıtılan Xiaomi 13 ve 13 Pro şimdi de Avrupa pazarına giriş yapıyor.