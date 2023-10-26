Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk üst düzey akıllı telefonlarının yanında bir de yeni akıllı saati Xiaomi Watch S3 modelini sergiledi. Bu yeni ürünün dikkat çeken özelliklerinden biri de çerçevesinin değiştirilebilir olması. Bu sayede saatin tasarımını kişisel tercihlere göre özelleştirmenize olanak tanıyor.

Xiaomi Watch S3, 1.43 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızına ve 600 cd/m² parlaklık seviyesine sahip yuvarlak bir AMOLED ekranla geliyor. Yazılım platformu ise en son HyperOS ile çalışıyor.

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Akıllı saat, değiştirilebilir çerçeve, canlı 1.43 inç AMOLED ekran, ultra hassas kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü, HyperOS işletim sistemi ve entegre eSIM gibi özelliklerle geliyor. Bu özelliklerle birlikte, Xiaomi Watch S3’ün fiyatı 135 dolar olarak belirlendi.

Bu akıllı saat, entegre bir eSIM kartına sahiptir, bu da akıllı telefon olmadan da tam işlevselliği sunuyorr. Ayrıca, 5ATM suya dayanıklılık derecesine sahiptir ve bir NFC çipine sahip. Saatin ultra hassas 12 kanallı optik sensörü, kalp atış hızı ve SpO2 seviyelerini izlemek için kullanılır. eSIM olmayan versiyonun fiyatı ise 110 dolar olarak açıklandı. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu model Apple Watch ve Galaxy Watch’a büyük bir rakip olacak gibi görünüyor. Özellikle fiyat bu rekabeti iyice kızıştıracak.