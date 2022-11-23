Xiaomi, Xiaomi Wallet araba anahtarı işlevine BMW arabaları için destek ekledi. Yeni özellik, Android platformunda Xiaomi 12S Pro’nun işlevselliğini genişletiyor. Ardından BMW Dijital Anahtar artık Huawei, Xiaomi, Honor , Vivo ve OPPO markalarını içeriyor. Dijital anahtar, BMW’nin 10’dan fazla en yeni modeli için geçerli. Modeller arasında BMW 3 serisi, BMW 5 serisi ve tamamen elektrikli BMW iX3 yer alır .

Eylül 2022’de BMW Group, dijital anahtarın uygulama kapsamını genişlettiğini açıkladı. Artık, dijital anahtar işlevinin daha fazla markayla uyumlu olduğunu ve ayrıca daha fazla BMW modeline uygulanabilir olduğunu göreceğiz. Kullanıcı, tek dokunuşla aracın kilidini açmak için akıllı telefonun üst ucunu sürücü tarafındaki kapı kolundaki algılama alanına yaklaştırdığında dijital anahtar çalışır duruma gelir. Aktivasyondan sonra internete bağlanmaya gerek yok. Bu özellik, cep telefonunun pili zayıf olduğunda bile çalışır. Böylece bir hücresel veya kablosuz ağ olmadığında bile kapının kilidini açabilir ve aracı çalıştırabilirsiniz.

BMW otomobilleri için Xiaomi Wallet araba anahtarı işlevi desteği, internetin çalışmasını gerektirmeyen etkileyici bir özellik. BMW Dijital Anahtar, orijinal olarak iPhone 11 ve Apple Watch Series 5 ve daha yüksek sürümler dahil olmak üzere iOS cihazlarıyla uyumlu olarak piyasaya sürüldü. Daha sonra şirket, Android uyumluluğunu dahil etti ve My BMW uygulamasını kullanıyor.