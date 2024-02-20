Xiaomi 12S serisi ile birlikte Çinli dev, Leica ile bir kamera ortaklığı kurmuştu. Bu ortaklığın sonucunda daha iyi kameralı Xiaomi telefonlar görmüştük. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi ve Leica optik enstitüsü kurdu. Detaylara bakalım.

Xiaomi ve Leica işbirliğinden optik enstitüsü

Xiaomi ve Leica tarafından kurulan bu enstitünün amacının kompakt form faktöründe ultra hassas optik lensler tasarlamak, hesaplamalı fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmak, lensler için en katı optik standartları desteklemek ve kesme teknolojisi araştırmaları ve uygulamaları yürütmek olduğu belirtiliyor.

Xiaomi’nin son amiral gemisi Xiaomi 14 Neler Sunuyor?

Xiaomi 14 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 14 Pro’nun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 14, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.