Çinli teknoloji devi Xiaomi, büyüyen elektrikli otomobil pazarında rol almak için Xiaomi SU7 isimli bir otomobili tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi SU7 iç mekan görsellerini açıklandı. Detaylara bakalım.

İçindekiler Xiaomi SU7 iç mekan görselleri

Xiaomi SU7 iç mekan görselleri

Açıklanan Xiaomi SU7 iç mekan görsellerinde bizi ilk olarak arabanın sürücü koltuğundan görüşü karşılıyor. Otomobil yuvarlak ama altından kesik bir direksiyonla birlikte geliyor.

Hayalet ekran ise animasyonlu. Ancak bildiğimiz animasyonlardan değil. Otomobile bindiğinizde hayalet gösterge paneli bulunduğu yerde dönerek açılıyor.

Xiaomi SU7 iç mekanda sürücü odaklı bir tasarıma sahip. Sürücü bütün kontrolleri rahatlıkla yapabiliyor. Otomobil dokunmatik ekranlara sahip değil, ekranlar fiziki düğmelerden kontrol ediliyor.

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Ekranın altında ise bir dizi tuş bulunuyor. Bu tuşlardan,

Klima

Sürüş modları

Koltuk ayarları

Spoiler

gibi ayarlar rahatlıkla yapılabiliyor.

Otomobil koltuk tarafında da oldukça güçlü bir tasarıma sahip. Bu koltuklar sürücüyü tamamen saran bir tasarımla birlikte geliyor. Koltukların arkasında ise toplamda iki adet ekran bulunuyor. Koltukların ısıtma, soğutma, masaj gibi fonksiyonlarının da olduğunu söylemek lazım.

Xiaomi, elektrikli otomobil kanadında güçlü bir atılım gerçekleştirdi. Bakalım bu atılımını yeni modellerle de destekleyecek mi yoksa bu atılım sadece Xiaomi SU7 ile sınırlı mı kalacak?