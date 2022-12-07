Xiaomi geçtiğimiz günlerde, merakla beklenen ve ertelenen lansmanının 11 Aralık’ta düzenleneceğini duyurdu. Şirket, amiral gemisi Xiaomi 13 serisi de dahil olmak üzere bir dizi ürünü tanıtacak. Daha önceki bir teaser posteri, şirketin aynı gün yeni bir hoparlörü açıklayacağını gösteriyor. Xiaomi Sound Pro, Çin’de Jingdong (JD.com) aracılığıyla ön siparişlere çıktı.

Xiaomi Sound Pro, geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi Sound’un yeni nesli olarak piyasaya sürülüyor. Ürün sayfası, Xiaomi Sound Pro’nun siyah renkte geleceğini gösteriyor ancak önceki nesil olan Xiaomi Sound gibi gümüş renkli bir varyant da olabilir. Cihazın ve paket kutusunun brüt ağırlığı 3.08 kg. JD; ayrıca cihazın SBC ve AAC ses iletim protokollerini destekleyeceğini, 8Ω empedansa sahip olduğunu ve AUX 3.5mm girişini desteklediğini gösteriyor.

Xiaomi tarafından daha önce yayınlanan teaser, Xiaomi Sound Pro’nun ses çıkışında bazı iyileştirmelerle geleceğini ve Xiaomi’nin “amiral gemisi düzeyinde akustik tasarım ve ikili işitme ve görme keyfi” olarak tanımladığı, belki de estetik çekiciliğe ve canlı sese atıfta bulunarak geleceğini öne sürüyor.