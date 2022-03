Xiaomi Smart Band 7 Sızıntıları Ortaya Çıktı!

Akıllı bileklikler, akıllı saatlere kıyasla daha uygun fiyatlarına rağmen akıllı saat modelleriyle benzer özellikler sunmaları nedeniyle birçok kullanıcının vazgeçilmezi haline geldi. Mi Band modelleri ile akıllı bileklik pazarında başarılı satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, bu geleneği 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürdüğü Mi Smart Band 6 modeli ile devam ettirmişti. Mi Smart Band 6’nın tanıtılmasının üzerinden 1 yıllık bir süre geçti ve nihayet Xiaomi Smart Band 7 hakkında da haberler gelmeye başladı. Anlaşılan o ki, yeni model özellikle tasarım alanında önemli farklılıklar içerecek.

Tasarımı ile Akıllı Saatlere Benzeyebilir!

Xiaomi Smart Band 7’nin en çok dikkat çeken özelliği genişleyen ekranı sayesinde akıllı saatlere benzeyen tasarımı olabilir. Önceki modelde kullanılan 152 x 486 çözünürlüğündeki 1.56 inçlik ekran, Xiaomi Smart Band 7’de yerini 192 x 490 çözünürlüğe sahip bir ekrana bırakıyor. Bu da ekranın hem enine hem de boyuna büyüyeceği anlamına geliyor. Yeni modelin ekran boyutu hakkında henüz bir bilgi olmasa da, ekranın daha da büyüyerek akıllı saatlerle yarışır bir büyüklüğe erişeceği düşünülüyor.

Genelde akıllı saatlerde bulunan bir özellik olan Always On Display (Sürekli Açık Ekran) özelliği de Xiaomi akıllı bilekliklerde bulunuyordu. Bu özellik, Xiaomi Smart Band 7 modelinde de yer alıyor. Sürekli Açık Ekran özelliği sayesinde kullanıcılar cihaz ekranını uyandırmadan saat ve bildirim bilgilerini görebiliyorlar. Her ne kadar bu özelliğin bataryaya olumsuz etkisi olsa da, sağladığı kolaylığın bu olumsuz yönünü gölgede bıraktığını söyleyebiliriz.

Bunun yanında koşu ya da bisiklet sürme gibi sportif aktivitelerini kontrol etmek isteyen kullanıcıların aradığı bir özellik olan GPS sistemi de Xiaomi Smart Band 7’de yer alacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aktivitelerini harita uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve aktiviteleri hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa, cihazda sürekli kalp ritmi ölçümü ve kandaki oksijen miktarını ölçme gibi özelliklerin yanında, yüzme sporlarıyla uğraşan kullanıcılar için elzem olan IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunacak.

Akıllı bilekliklerin akıllı saatlere göre en önemli avantajı ise şüphesiz sundukları pil başarımı. Daha küçük ekran ve nispeten daha kısıtlı özellikleri sayesinde akıllı bileklikler iyi sayılabilecek bir pil başarımına sahip. Xiaomi Smart Band 6, 15 günlük kullanım süresi ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Yeni model de büyüyen ekran ve artan özelliklere rağmen 15 günlük kullanım süresi değerini koruyabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız aksesuarlar arasında akıllı bileklikler yer alıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Avrupa Fiyatları Sızdırıldı!