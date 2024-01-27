Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi Pad 7 Pro üzerinde çalışıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasını aldı Detaylara bakalım.

Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasından neler öğrendik?

Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasına göre tablet 24018RPACG model numarasına sahip olacak. Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasından maalesef başka bir bilgi edinemedik. Ancak tabletin yeni sertifikalar alması lansmanının yakın olduğunu gösteriyor.

Bundan önceki sızıntılarda tablet 24018RPACC model numarasıyla 3C sertifikasını aldı. Bu sayede Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı detayları da sızdırıldı. 3C sertifikasına göre Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı 120W olacak.

Bir önceki nesil Xiaomi Pad 6 neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 13 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet üç farklı renk seçeneği ile geliyor:

Gri

Altın

Mavi

Xiaomi Pad 6 premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

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Xiaomi Pad 6 kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 870 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj destekli 8840 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.