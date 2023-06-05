Xiaomi, geçen yılki Xiaomi Pad 5’in halefi olan Xiaomi Pad 6’nın 13 Haziran’da Hindistan’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Teaser’da görebileceğiniz gibi tablet, klavye yuvasını ve ayrı olarak satılması beklenen Xiaomi Smart Pen 2. nesli gözler önüne serdi. İşte detaylar.

İçindekiler Xiaomi Pad 6 özellikleri

Xiaomi Pad 6 özellikleri

Xiaomi, 13 haziran’da piayasa süreceği Pad 6, 11 inç boyutunda 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 16:10 ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran, 30/48/50/60/90/120/hz değişken yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR 10, Dolby Vision, donanım düzeyinde mavi ışık azaltma, TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve Corning Gorilla Glass3 koruma özellikleriyle birlikte gelecek.

Donanım kanadına geçeçek olursak Pad 6, Snapdragon 870 7nm Mobil Platformu ve Adreno 650 GPU’su ile güçlendirilmiş sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Cihaz, 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama alanı ve 6GB / 8GB LPDDR5 RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Tablet kutudan Android 13 tabanlu MIUI 14 ile beraber geleceği de detaylar arasınnda yer alıyor.

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Kamera tarafında arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera ve PDAF özelliği bulunuyor. Ön tarafta ise 8MP kamera yer alıyor. Boyutları 253.95×165.18×6.51mm ve ağırlığı 490g olan Pad 6, USB Type-C ses, Dolby Atmos, 4 hoparlör ve 4 mikrofon özellikleriyle birlikte gelecek.

Pad 6, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2 (Pro’da 5.3) ve USB Type-C USB3.2 Gen1 bağlantı özelliklerine sahip. Caz, 33W hızlı şarj ile 8840mAh (typ)/8640mAh (min) pil kapasitesine sahip olacağı da özellikler arasında yer alıyor.