Xiaomi, her ne kadar akıllı telefonları ve ilginç ev ürünleri ile adından söz ettirse de, tablet piyasasında da oldukça iddialı. Şirketin çokça beğenilen Pad 5 serinin halefi yeni Xiaomi Pad 6 yakında piyasaya sürülecek. Merakla beklenen cihazlar, sadece Çin’de değil çoğu Avrupa ve Avrasya ülkesinde de test aşamasında. Bu da tabletlerin küresel pazar ve ülkemiz için de satışa sunulacağının en büyük kanıtı.

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Küresel Pazar İçin Piyasaya Sürülecek

Popüler Xiaomi Pad serisinin yeni modelleri Pad 6 ve Pad 6 Pro yakında raflardaki yerini alacak. Yeni cihazların resmi duyurularından önce ünlü teknoloji yazarı Mukul Sharma, söz konusu tabletlerin her ikisinin de çeşitli Avrupa ve Avrasya bölgelerinde dahili test aşamasına girdiğini doğruladı.

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Yazar, bu tabletlerin Snapdragon 8 serisi çiplere sahip olacağını ve 2022’nin 2. çeyreğinde piyasaya sürülebileceği bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Mevcut sızıntı, Pad 6 Pro’nun yalnızca Çin’de piyasaya sürüleceğini belirten önceki raporlarla önemli ölçüde çelişkiler içeriyor.

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Özellikleri

Merakla beklenen yeni seri ile ilgi son raporlar, Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun birkaç hafta önce Xiaomi kod tabanında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Bunlar arasında Xiaomi Pad 6’nın kod adı “Pipa” ve model numarası ise “M82”. Raporlar ayrıca bu cihazın Snapdragon 870 yonga seti ile geleceğini de belirtiyor. Mevcut yonga setinin güç verimliliği açısından başarılı olduğunu düşünürsek, yeni tabletin pil ömrünün iyileşeceğini söyleyebiliriz.

Pad 6 Pro ise beklendiği gibi ana modelden daha iyi donanımlarla gelecek. Pad 6 Pro “Liuqin” kod adıyla görüntüleniyor. Cihazın model numarası ise “M81”. Yeni tablet, önceki Xiaomi Pad 5 Pro tarafından benimsenen amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Buna ek olarak, Pad 6 Pro selefine kıyasla LCD ekran kullanmayacak.

Cihaz, 1880 x 2880 çözünürlükte, 120Hz hızlı, AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak. Arka tarafta iki kamera ile gelecek tablette bir ana kamera ve portreler için ise bir derinlik kamerası mevcut olacak. Tablet görüntülü aramalar ve selfieler için ise bir ön kamera barındıracak.

Öte yandan, Pad 6 Pro dört hoparlörlü bir ses sistemi ile gelecek. Yeni canavarın sadece Çin’de piyasaya çıkacağını iddia eden haberler şu anda çoğunlukta. İlerleyen günlerde seri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.