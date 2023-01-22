Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 13 serisini geçtiğimiz haftalarda Çin’de tanıtmıştı. Bugün geldiğimiz noktada cihazların global lansmanları ile ilgili birkaç bilgi ortaya çıktı. Detaylara göz atalım. Xiaomi 13 Pro, BIS (Hindistan Standartları Bürosu) ve Tayland NBTC veritabanında tespit edildi. Xiaomi 13 “2211133G”, Xiaomi 13 Pro ise “2210132G” model numarası ile piyasaya sürülmüştü.

Bu sertifikalardan yola çıkarak Xiaomi 13’ün Hindistan’da Xiaomi 13 Pro ile birlikte piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz. Xiaomi 13 karşımıza 1080×2400 (FHD+) çözünürlükteki 6.36 inç büyüklükte 414 PPI piksel yoğunluğuna sahip OLED bir ekrana sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Xiaomi 13 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

İçindekiler Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro ise karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükteki 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğuna sahip OLED bir ekrana sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Xiaomi 13 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

Her iki akıllı telefonun da global lansmanından sonra Türkiye lansmanı yapılarak ülkemizde satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. Daha fazlası için takipte kalın.