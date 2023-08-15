Xiaomi, vaat ettiği gibi Xiaomi MIX Fold 3 ve diğer cihazlarla birlikte, Çin’de şirketin Pad 6 serisinin en üst modeli olan Xiaomi Pad Max 14″’i duyurdu.
Bu tablet, 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç büyüklüğünde 2.8K çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. TÜV Rheinland sertifikalı donanım düzeyinde düşük mavi ışık emisyonu, titreşimsiz görüntü, renk doğruluğu ve doğru renk projeksiyonu sunuyor. Şık bir metal gövdeye sahip tablet, yalnızca 6.53 mm kalınlığında.
Tablet, Snapdragon 8+ Gen 1 yongaseti tarafından destekleniyor ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunuyor. Ayrıca, 8 hoparlörlü sanal surround ses ve 10.6 cc süper geniş ses odası ile Dolby Atmos destekli. 10000mAh pil, 67W hızlı şarj, Xiaomi’nin geliştirdiği G1 pil yönetim çipi ve 33W PD3.0 / PD2.0 ters şarj desteği içeriyor.
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Ayrıca, akıllı dokunmatik klavye bölünmüş bir tasarıma sahiptir ve tam boyutlu esnek yerleşimi ile geniş bir tuş aralığı sunuyor. Klavyede toplamda 15 yeni bağımsız kısayol tuşu bulunuyor. Xiaomi Focus Stylus adında, 5ms gecikme süresine ve 8192 basınç hassasiyetine sahip, ayrıca sanal lazer desteği sunan bir stylus da bulunuyor.
Xiaomi Pad 6 Max özellikleri
- 14 inç büyüklüğünde 2880 x 1800 çözünürlüğünde 16:10 ekran / 30/48/50/60/90/120hz değişken yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 600 nite kadar parlaklık, HDR 10, Dolby Vision, TÜV Rheinland Donanım Düzeyi Düşük Mavi Işık Sertifikası
- Corning Gorilla Glass 5 koruması
- 3,2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform
- Adreno yeni nesil GPU
- 8 GB/12 GB/16 GB LPDDR5X RAM
- 256 GB/512 GB/1 TB UFS3.1 depolama
- 50MP 1/2,76″ sensör, f/1,8 diyafram, PDAF, derinlik sensörü, 4K video kaydı
- 20 MP ön kamera
- Boyutlar: 318,58×206,1×6,53 mm
- Ağırlık: 750g
- Wi-Fi 6 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Tip-C USB3.2 Gen1
- 67W hızlı şarjlı 10000mAh (tip) pil
Fiyat
- 8 GB + 256 GB – 523 Dolar
- 12GB + 256GB – 550 Dolar
- 12GB + 512GB – 605 Dolar
- 16GB+1TB – 661 Dolar
- Akıllı dokunmatik klavye – 110 Dolar
- Xiaomi Focus Stylus – 68 Dolar