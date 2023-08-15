Xiaomi, vaat ettiği gibi Xiaomi MIX Fold 3 ve diğer cihazlarla birlikte, Çin’de şirketin Pad 6 serisinin en üst modeli olan Xiaomi Pad Max 14″’i duyurdu.

Bu tablet, 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç büyüklüğünde 2.8K çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. TÜV Rheinland sertifikalı donanım düzeyinde düşük mavi ışık emisyonu, titreşimsiz görüntü, renk doğruluğu ve doğru renk projeksiyonu sunuyor. Şık bir metal gövdeye sahip tablet, yalnızca 6.53 mm kalınlığında.

Tablet, Snapdragon 8+ Gen 1 yongaseti tarafından destekleniyor ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunuyor. Ayrıca, 8 hoparlörlü sanal surround ses ve 10.6 cc süper geniş ses odası ile Dolby Atmos destekli. 10000mAh pil, 67W hızlı şarj, Xiaomi’nin geliştirdiği G1 pil yönetim çipi ve 33W PD3.0 / PD2.0 ters şarj desteği içeriyor.

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Ayrıca, akıllı dokunmatik klavye bölünmüş bir tasarıma sahiptir ve tam boyutlu esnek yerleşimi ile geniş bir tuş aralığı sunuyor. Klavyede toplamda 15 yeni bağımsız kısayol tuşu bulunuyor. Xiaomi Focus Stylus adında, 5ms gecikme süresine ve 8192 basınç hassasiyetine sahip, ayrıca sanal lazer desteği sunan bir stylus da bulunuyor.

Xiaomi Pad 6 Max özellikleri

14 inç büyüklüğünde 2880 x 1800 çözünürlüğünde 16:10 ekran / 30/48/50/60/90/120hz değişken yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 600 nite kadar parlaklık, HDR 10, Dolby Vision, TÜV Rheinland Donanım Düzeyi Düşük Mavi Işık Sertifikası

Corning Gorilla Glass 5 koruması

3,2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

Adreno yeni nesil GPU

8 GB/12 GB/16 GB LPDDR5X RAM

256 GB/512 GB/1 TB UFS3.1 depolama

50MP 1/2,76″ sensör, f/1,8 diyafram, PDAF, derinlik sensörü, 4K video kaydı

20 MP ön kamera

Boyutlar: 318,58×206,1×6,53 mm

Ağırlık: 750g

Wi-Fi 6 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Tip-C USB3.2 Gen1

67W hızlı şarjlı 10000mAh (tip) pil

Fiyat

8 GB + 256 GB – 523 Dolar

12GB + 256GB – 550 Dolar

12GB + 512GB – 605 Dolar

16GB+1TB – 661 Dolar

Akıllı dokunmatik klavye – 110 Dolar

Xiaomi Focus Stylus – 68 Dolar