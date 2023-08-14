Çinli teknoloji devi Xiaomi, en son katlanabilir akıllı telefonu olan Mix Fold 3’ü resmi olarak duyurdu. Samsung’u üzecek olan Xiaomi Mix Fold 3 modelinin özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Xiaomi Mix Fold 3, güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti üzerine kurulu. Ayrıca, aşırı ısınmayı engellemek için geniş bir soğutma sistemi, 10.943 mm2’lik bir alanı kaplayacak şekilde tasarlanmış.

Çin merkezli şirketin yeni amiral gemisi, en son nesil E6 teknolojisi ile donatılmış iki Samsung ekranını aynı anda kullanıyor. Dış tarafta yer alan ekran, 6.56 inç diyagonal boyutunda ve 21:9 en-boy oranıyla tanımlanıyor. İç taraftaki ekran ise 8.03 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğe sahip. İç ekran aynı zamanda oldukça yüksek bir parlaklık seviyesine sahip, tam 2600 cd/m². Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip.

Mix Fold 3’ün menteşeleri “supersteel” adı verilen yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş. Bu sayede menteşelerin sağlamlığına ve ekranın katlanabilirliğine güvenilir. Ekran, yaklaşık 500 bin katlama/açma döngüsüne dayanabiliyor ki bu rakam rakiplerinden 200-300 bin döngü daha fazla.

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Kamera özellikleri de Mix Fold 3’ün sınıfının en iyileri arasına gireceğini gösteriyor. Örneğin, cihazda 5x yakınlaştırma yapabilen bir 10 Megapiksel çözünürlüğüne periskop kamera bulunuyor.

Portre lensli ve 10 megapiksel çözünürlüklü bir başka kamera modülü de 3.2x optik yakınlaştırmayı sağlıyor. Ana kamera sensörü 50 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı bir lens ile desteklenmiş 12 MP çözünürlüğünde bir modül de mevcut.

Xiaomi, kamera teknolojisi için Leica uzmanlarıyla işbirliği yapmış. Sunum sırasında Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mix Fold 3 ile çekilen fotoğrafların iPhone 14 Pro tarafından çekilen fotoğraflardan daha üstün olduğunu iddia etti.

Mix Fold 3, iki Surge G1 çipi ve bir Surge P2 çipi tarafından yönetilen iki ayrı şarj edilebilir pille (toplam 4800 mAh) donatılmış. Bu katlanabilir telefon, 67W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Fiyat olarak: 12/256 GB modeli için 1.240 dolar, 16/512 GB modeli için 1.380 dolar ve 16 GB/1 TB modeli için 1.51 dolar talep ediliyor.