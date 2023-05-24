Xiaomi, yeni tableti Xiaomi Pad 6’yı geçtiğimiz haftalarda Çin pazarında piyasaya sürülmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise İspanya’da yapılan bir etkinlikle Xiaomi Pad 6 küresel olarak piyasaya sürüldü. İlerleyen günlerde ülkemize de gelmesi beklenen Xiaomi Pad 6’ya yakından bakalım.

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Xiaomi Pad 6, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç LCD ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra DCI P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği, HDR10 ve Dolby Vision desteği de mevcut.

Xiaomi Pad 6, kaputun altında Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 8800 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Tabletin üç farklı varyasyonu bulunuyor:

6 GB RAM +128 GB dahili depolama

8 GB RAM +128 GB dahili depolama

6 8 GB RAM +256 GB dahili depolama

Xiaomi Pad 6 iki kamera ile birlikte geliyor. Arka kamera 13 MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Bu kameralar ile birlikte online toplantılar, fotoğraf çekimi, video çekimi gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Bunların haricinde ön kamera ile yüz tanıma da yapılabiliyor. Güvenlik için önemli bir özellik. Xiaomi tablet pazarında kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bakalım bu pazardaki önemli oyunculardan Samsung ve Apple bu durum karşısında ne yapacak?