Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Xiaomi, Mi Mix Fold ve Xiaomi Mix Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü.

Xiaomi’nin Mix serisi oldukça eskiye dayanıyor. Mi Mix serisinde genel olarak amiral gemisi akıllı telefonları görüyorduk. İlerleyen süreçte serinin ismi Xiaomi’nin “Mi” ekini atması ile birlikte Xiaomi Mix serisi oldu. Xiaomi, Xiaomi Mix serisinde yeni teknolojilerini de piyasaya sürüyordu. Bu bağlamda Xiaomi Mi Mix Alpha isimli her tarafı ekran olan bir prototipini de piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi Mix serisinde katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye başladı.

Mix serisinde katlanabilir akıllı telefonları ile hayatına devam eden Xiaomi ise Xiaomi Mix Fold 3’ü tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki telefonu olan Xiaomi Mi Mix Fold ve Xiaomi Mix Fold 2 Çin dışında satışa çıkmamıştı. Aynı şekilde Xiaomi Mix Fold 3’ün de Çin dışında satışı olmayacağı sızdırıldı. Bu da demek oluyor ki Xiaomi’nin yeni katlanabilir akıllı telefonunu ülkemizde satışta göremeyeceğiz.

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Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarında oldukça sağlam cihazlar ile yarışıyor. Ancak bu cihazları kendi ülkesi dışına çıkarmaması onu pazarda biraz geriye düşürüyor. Umarım Xiaomi Mix Fold 4 piyasaya sürüldüğünde tüm dünyada satışta görebiliriz.