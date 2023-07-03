Xiaomi bir süredir amiral gemisi segmentine yoğunlanmış durumda. Birkaç senedir gerek Xiaomi 12 serileri gerekse de Xiaomi 13 serileri olmak üzere bu amacına ulaşmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi 14 serisi üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Akıllı telefon serisi hakkında birçok sızıntı duyuyoruz. Bugün ise Xiaomi 14 serisinin batarya özellikleri sızdırıldı. Sızıntıya göre Xiaomi 14 4860 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Xiaomi 14 Pro ise 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Şarj hızı tarafında ise Xiaomi 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Xiaomi 14 Pro ise 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil