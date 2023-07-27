Xiaomi, Ağustos 2023’te piyasaya sürülecek olan yeni katlanabilir amiral gemisi Xiaomi Mix Fold 3 modelini resmen duyurdu. Leica ile işbirliği içinde geliştirilen “Leica Optical Full-Focus Quad Camera” özelliği taşıyan cihazın gövde yapısı, önceki modellere kıyasla daha ince ve hafif olacak.

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Katlanabilir amiral gemisinde bulunan dörtlü kamera teknolojisi, minyatür OIS motorları, ultra ince yüksek lensli levhalar, minyatür peris telefoto modülleri ve yığılmış tasarımı ile birlikte Leica Optik Dört Kamera’ya başarıyla entegre edilecek gibi görünüyor.

Beyaz renkli kavisli bir camın arka tarafında yer alacağı öngörülen MIX Fold 3, 3.2x portre merkezi odağı ve 5x periskopik telefoto lens içeren dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Cihaz, yeni bir su damla menteşesi tasarımını benimseyerek, düşme önleyici performansı artıracak ancak vücut estetiği hala ince ve hafif kalacak.

Cihazın ayrıca 67W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı desteklediği belirtilirken, yonga seti muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olacak. Xiaomi’nin yakın zamanda Mix Fold 3 ile ilgili daha fazla detayı açıklaması bekleniyor.