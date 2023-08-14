Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos’ta yani bugün resmi olarak tanıtılacak. CEO Lei Jun, lansmandan önce ilgi çekici bir hızlandırılmış kamera modu ve çekici bir deri arka paneli sergileyen bir videoyla cihazı tanıttı.

Lei Jun’un paylaştığı videoda, Mix Fold 3’ün incelik ve hafiflik vurgusu yapıldı. Deri arka panel, cihaza üstün bir kalite hissi kazandırıyor. Ayrıca Lei Jun, hava asılı kamera işleviyle ilginç ve kullanışlı bir hızlandırılmış video çekme yöntemini gösterdi. Videonun yardımıyla, Mix Fold 3’ün kamera kalitesi hakkında da bir fikir edinildi. Bu teaser, katlanabilir telefonun beklentiyi karşılayacak bir ürün olduğunu vurguluyor. Önceki raporlar, aşağıda sunulan Mix Fold 3’ün temel özelliklerini açıkladı.

Mix Fold 3, 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 8.02 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın altında, 4.800 mAh pil ve 67W hızlı kablolu şarjı destekleyen Snapdragon 8 Gen 2 SoC bulunacak. Xiaomi, beyaz ekranlı bir Mix Fold 3’ü açık tuttukları bir test yaptı.

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Test sonucunda cihazın bataryası yaklaşık 8 saat 20 dakika dayandı ve önceki modele göre %52 daha uzun ömürlü olduğu görüldü. Son olarak, cihazın 50MP birincil kamerasının yanı sıra 5x periskop telefoto lens ve 3.2x portre lens gibi özelliklere sahip olacağı belirtildi.