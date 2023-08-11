Xiaomi’nin fitness takip cihazları ile akıllı saatleri arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Xiaomi, yeni çıkaracağı Xiaomi Smart Band 8 Pro ile bu çizgiyi daha da bulanık hale getiriyor. Weibo platformunda paylaşılan görüntülerle Xiaomi, Smart Band 8 Pro’nun gelişmiş özelliklerine ışık tutuyor. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği, akıllı saat olmak için yeterli değil ama akıllı bileklik olmak için de çok fazla!

Xiaomi Smart Band 8 Pro Çok Yakında Tanıtılacak!

Smart Band 8 Pro’nun en dikkat çekici özelliği, 1,74 inçlik devasa ekranı. 336 piksel inç başına düşen piksel yoğunluğu ve 60Hz yenileme hızı, akıllı saat standardına yakın bir deneyim sunuyor. Önceki model 7 Pro’da bu detaylar tam olarak belirtilmemişti.

Weibo gönderilerine göre, Xiaomi Smart Band 8 Pro, akıllı saat benzeri widget’lara sahip olacak. Bu, kullanıcıların müzik, kalp atış hızı ve aktivite verilerini aynı ekranda görüntülemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, yeni modelde farklı renk ve stil seçenekleri sunulacak.

Xiaomi, 14 Ağustos’ta Smart Band 8 Pro’nun tanıtımını yapacak. Bu tanıtım, Mix Fold 3 adlı katlanabilir telefonun da lansmanıyla gerçekleşecek. Önceki modelin sadece Çin’de satılmasına karşın, Smart Band 8 Pro’nun küresel bir versiyonunun da piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Smart Band 8 Pro’nun özellikleri, fitness takip cihazları ile akıllı saatler arasında bir denge sağlamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Dahili GPS, 500 nit parlaklık, çeşitli spor modları, suya dayanıklılık ve sağlık takibi gibi özellikler, kullanıcılara geniş bir yelpazede işlevsellik sunmayı hedefliyor. Ancak, Bluetooth aramaları için dahili mikrofon veya hoparlör gibi bazı özelliklerin eksikliği, bazı kullanıcıların beklentilerini karşılamayabilir.

Sonuç olarak, Xiaomi Smart Band 8 Pro, fitness takip cihazı ve akıllı saat arasında bir köprü kurmayı amaçlayan bir adım gibi görünüyor. Ancak, kullanıcıların tercihleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hangi cihazın daha uygun olduğunu belirlemek, kullanıcıların kararına bağlı olacak gibi görünüyor.

Son zamanlarda akıllı bileklikler çok gelişse de, akıllı saatlerde çok büyük bir ilerleme görmedik. Bu nedenle akıllı bilekliklerin artık akıllı saat bölgesine girmesi doğal. Yine de akıllı saatler, arama özelliği, dahili Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleriyle farkını belli ediyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 6.0 Güncellemesini Almayacak Galaxy’ler Ortaya Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Smart Band 8 Pro neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!