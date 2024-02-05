Xiaomi, Çin pazarı için geliştirdiği yeni akıllı telefon modelleri Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4 ile ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıkıyor. Şirketin dikey katlanabilir telefon pazarına getireceği Mix Flip, iddialara göre ay sonuna kadar Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebilirken, Mix Fold 4’ün tanıtımı ise yılın ikinci çeyreğine kaydırılıyor. Digital Chat Station’ın (DCS) yakın tarihli bir Weibo gönderisi, özellikle Mix Flip’in içerdiği yenilikleri ve Mix Fold 4’ün beklenen özelliklerini ortaya çıkardı.

Xiaomi Mix Flip nasıl olacak?

DCS’nin paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi Mix Flip’in dahili katlanabilir ekranı “sıfır kırışık” olarak tanıtılıyor. Bu, kullanıcılara üst düzey bir görüntü kalitesi sunmayı hedefleyen Xiaomi’nin, katlama işlemi sırasında ekranın zarar görmemesi için özel bir tasarım geliştirdiğini gösteriyor. Mix Flip’in arka tarafında 50 megapiksel birincil kamera ve telefoto kameradan oluşan çift kamera sistemi bulunacak.

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Tasarım konusundaki ayrıntılara değinen sızıntı, Mix Flip’in kapak ekranı ve çift kamera sisteminin basit ve çekici bir görünüme sahip olacağını öne sürüyor. Ayrıca, cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacağı ve uydu bağlantısı desteği sunacağı belirtiliyor.

DCS’nin sızıntısına göre, Xiaomi Mix Fold 4 de oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olacak. Özellikle, Mix Fold 4’ün, Mix Fold 3’e kıyasla belirgin bir ağırlık azaltımı yaşayacağı belirtiliyor. Detaylı gramaj bilgileri verilmese de, ağırlık konusundaki bu iyileştirme kullanıcılara daha taşınabilir bir deneyim sunabilir. Şirketin, hem Xiaomi Mix Flip hem de Mix Fold 4 modellerinde ekran kalitesini ve hızlı şarj özelliklerini koruduğu belirtiliyor. Ayrıca, Mix Fold 4’ün 50 megapiksel periskop telefoto kamera içeren bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı öne sürülüyor.

Xiaomi’nin bu yeni modelleriyle beraber getireceği teknolojik yenilikler ve tasarım özellikleri, akıllı telefon kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırıyor. Bu modellerin tanıtımıyla birlikte, dikey katlanabilir telefon segmentindeki rekabetin de daha da kızışması bekleniyor.