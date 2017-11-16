Xiaomi MIUI 9’u Yayınladı

Xiaomi’nin arayüzü MIUI 9, sırasıyla Mi Max, Mi Max2, Mi5, Mi 5s Plus ve Mi6 için global sürüm yayınlandı.

Xiaomi MIUI 9 betasını üç ay önce 27 Temmuz itibariyle yayınlamış ve bu tarihten itibaren kullanıcılar stabil sürüm için beklemeye başlamıştı. Kasım 3 ile Redmi Note 4, Redmi Note4X, Mi Max 2 olmak üzere ilk partiyi yayınlayan Xiaomi bugün itibariyle Mi Max, Mi Max2, Mi5, Mi 5s Plus ve Mi6 için de MIUI9 sürümünü cihazlarına yayınladı. Xiaomi’nin diğer MIUI 9 alacak cihazları için takvimler Aralık sonunu işaret etmekte. Unutmadan Redmi Note 3 modeli maalesef bu güncelleştirmeden yararlanamayacak.

Nedir bu MIUI?

Xiaomi kendi cihazları için Android tabanlı ve kendine has özelleştirdiği miui sürümünü kullanmakta tıpkı OnePlus’ın OxygenOS kullandığı gibi. Xiaomi’nin Android 7.1 üzerine inşa ettiği MIUI 9, içerisinde kullanıcı arayüzünde geliştirilmiş hız ve bildirim panelinde iyileştirmeler, bölünmüş ekran özelliği, kişisel dosyalarınızı koruyabileceğiniz bir kasa uygulaması ve çeşitli optimizasyonlar içermekte.