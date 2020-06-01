Xiaomi, MIJIA alt markasının adını değiştirdi!

Çok geniş bir ürün grubuna sahip olan Xiaomi, ana ürünleri haricinde pek çok çeşidi alt markaları üzerinden pazarlıyor. Bu alt markalar arasında en bilindiklerinden olan MIJIA, yeni stratejisi gereği ismini değiştirme kararı aldı!

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MIJIA markası bundan sonra Xiaomi Smart Life olarak anılacak

Tornavida setinden elektrikli su ısıtıcısına kadar oldukça kapsamlı ürünleri bulunan MIJIA, Xiaomi’nin kişisel ev aletleri grubunu temsil ediyor. Weibo’daki hesabı üzerinden yapılan açıklama ile marka yeni bir döneme girmiş gibi görünüyor. İsim değişikliğine gittiğini duyuran MIJIA, bundan böyle ürünlerini “Xiaomi Smart Life” markası adı altında üretecek. Marka logosunun ise değişiklikten etkilenmeyip aynı şekilde kalacağı belirtildi.

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Yapılan isim değişikliğinin gerekçesi ise “yeni dönem” ifadesini açık bir şekilde tanımlıyor. Xiaomi markasını bundan böyle daha baskın şekilde kullanmak isteyen şirket, ev aletleri üreten alt markasını da buna göre yeniden düzenliyor. Bu değişimin ürün konsepti ile ilgisi olmadığını belirten Xiaomi, Smart Life markasının akıllı ev teknolojileriyle ilgili çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

Xiaomi’nin bünyesinde Redmi, POCO, Haylou ve ZMi gibi 150’ye yakın alt marka yer alıyor. Alt markaların içerisinde Ninebot, QCY, Huami ve Yi gibi Xiaomi’nin doğrudan sahibi olmayıp yatırımda bulunduğu markalar da bulunuyor. Son olarak bu değişim ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir lansman planlandığını da belirtelim.