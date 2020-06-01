Haber
Xiaomi, MIJIA alt markasının adını değiştirdi!
Çok geniş bir ürün grubuna sahip olan Xiaomi, ana ürünleri haricinde pek çok çeşidi alt markaları üzerinden pazarlıyor. Bu alt markalar arasında en bilindiklerinden olan MIJIA, yeni stratejisi gereği ismini değiştirme kararı aldı!
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MIJIA markası bundan sonra Xiaomi Smart Life olarak anılacak
Tornavida setinden elektrikli su ısıtıcısına kadar oldukça kapsamlı ürünleri bulunan MIJIA, Xiaomi’nin kişisel ev aletleri grubunu temsil ediyor. Weibo’daki hesabı üzerinden yapılan açıklama ile marka yeni bir döneme girmiş gibi görünüyor. İsim değişikliğine gittiğini duyuran MIJIA, bundan böyle ürünlerini “Xiaomi Smart Life” markası adı altında üretecek. Marka logosunun ise değişiklikten etkilenmeyip aynı şekilde kalacağı belirtildi.
Yapılan isim değişikliğinin gerekçesi ise “yeni dönem” ifadesini açık bir şekilde tanımlıyor. Xiaomi markasını bundan böyle daha baskın şekilde kullanmak isteyen şirket, ev aletleri üreten alt markasını da buna göre yeniden düzenliyor. Bu değişimin ürün konsepti ile ilgisi olmadığını belirten Xiaomi, Smart Life markasının akıllı ev teknolojileriyle ilgili çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.
Xiaomi’nin bünyesinde Redmi, POCO, Haylou ve ZMi gibi 150’ye yakın alt marka yer alıyor. Alt markaların içerisinde Ninebot, QCY, Huami ve Yi gibi Xiaomi’nin doğrudan sahibi olmayıp yatırımda bulunduğu markalar da bulunuyor. Son olarak bu değişim ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir lansman planlandığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 5G ve Reno 4 Pro 5G bir mağazada görüntülendi!
Oppo‘nun yeni serisi olacak olan Reno 4 serisi bu cuma günü tanıtılacak. Serinin telefonları bugün bir mağazada canlı olarak görüntülendi. Cihazlar önceki modellere göre bazı kamera güncellemeleri, daha hızlı bir şekilde şarj olabilme ve 5G desteği sunacak.
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Oppo Reno 4 5G serisi nasıl görüntülendi?
Oppo Reno 4 5G serisi ortaya çıkan canlı fotoğraflara göre stoklara gelmiş durumda. Fotoğrafın çekildiği Çin’deki mağaza stokları açmak için cihazın resmi duyurusunu bekliyor olabilir. Telefonların arka taraftaki üçlü kamera ile birbirine oldukça benzediği görülüyor. Ayrıca Oppo bu sefer serinin her iki telefonunda da kavisli ekran kullanacak. Reno 4 Pro, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Ön tarafta ise çift nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.
Reno 4 Pro 5G, Geekbench sonuçlarına göre 12 GB RAM‘li bir model bulunduracak. TENAA‘dan gelen bilgiler ise bunun en iyi model olacağı ve taban modelin 8 GB RAM kullanacağını gösteriyor. İlginç bir şekilde taban modelinde 12 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki çeşit bulunacak.
Pro‘yu daha güçlü yapan özelliklerine baktığımızda AMOLED ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması başta geliyor. Bunlar haricinde 48 MP ana kamerasında OIS desteğinin bulunması ve yan kameralarının daha yüksek çözünürlüklerde olması sıralanabilir. Ayrıca her iki telefon da 65W hızlı şarjı destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 ailesi tanıtıldı!
Vivo, gimbal tarzı kameraya sahip olan ve merakla beklenen X50 ailesini duyurdu. Akıllı telefon pazarının merakla beklediği X50 serisi, üç farklı modelden oluşuyor.
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Vivo’nun X50, X50 Pro ve X50 Pro Plus adını taşıyan yeni telefonların hepsi üst sınıf kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Yeni telefonlar, Qualcomm’un Snapdragon 865 ve 765G işlemcileri tarafından destekleniyor. Vivo X50 ve X50 Pro, orta-üst seviye telefon segmentinde konumlanırken, Vivo X50 Pro Plus ise amiral gemisi bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Vivo X50 özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı)
- Batarya: 4.200mAh (33W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
Vivo X50 Pro özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı, HDR10+)
- Batarya: 4.315mAh (33W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
Gimbal sistemi, günümüzdeki standart optik görüntü sabitleme (OIS) sistemlerine kıyasla dönme açısı ve titreme önleme alanını önemli ölçüde genişletiyor. Vivo’dan verilen bilgiye göre, hareketli netleştirme algoritmasının ve sürekli odak takibi özelliğinin birleşimi sayesinde telefonlarla geceleri bile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Ancak söz konusu özellik serinin amiral gemisi olan X50 Pro Plus modelinde ve X50 Pro’da yer alırken X50 modelinde yer almıyor.
Vivo X50 Pro Plus özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (120Hz yenileme hızı, HDR10+)
- Batarya: 4.315mAh (44W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
5G destekli akıllı telefonlar, ilk olarak Çin pazarında satışa çıkarılacak. X50, 6 Haziran tarihinde, X50 Pro modeli 12 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. X50 Pro Plus için ise Temmuz ayını beklemek gerekecek.
Diğer
MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır