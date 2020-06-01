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Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi
Logitech Z607 5.1 surround ses sistemi incelemesiyle karşınızdayız. Logitech efsaneleri olan Z5500 ve Z906‘nın daha uygun fiyatlı alternatifi olarak gelen Z607, kablosuz özgürlük sunan yapısıyla dikkat çekiyor.
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Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük
Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.
Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.
Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.
Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.
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En hızlı taşınabilir depolama için | ROG Strix Arion incelemesi
Son dönemde bilgisayarlarımızda bütçemize göre SATA ya da NVMe olacak şekilde SSD modelleri seçmeye başladık. Bu hem sistemin hızlı çalışmasını hem daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir diğer yandan taşınabilir depolamalarımızı da SSD modelleri ile güncelliyoruz.
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ROG Strix Arion incelemesi
ROG Strix Arion ise en hızlı taşınabilir depolama isteyenler için Asus tarafından üretilen bir M2 NVMe SSD kutusu olarak test masamıza geldi. Elbette bir ROG ürünü olduğu için kalitesiyle dikkat çeken Arion, agresif bir tasrım ile geliyor.Şık, alüminyum alaşımlı kasası, içerisinde yer alan termal pedler ile yüksek performans arayanlar için ideal bir mobil depolama birimi olmuş.
Hızlı ve şık
ROG Strix Arion, sırasıyla 2230/2242/2260/2280 boyutunda bir M.2 PCIe NVMe SSD’yi barındırabilir. Yani tüm M.2 türü SSD’leri bu ürün ile kullanabilirsiniz. Burada satın almanız gereken NVMe SSD’nin hızı ve büyüklüğü size kalmış. Ama Arion USB-C 3.2 Gen2 bağlantıyla beraber 10 Gbps’ye varan aktarım desteği sağlıyor. Yani piyasanın en hızlı SSD’sini de en fiyat/performans versiyonunu da bu ürünle rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Vidasız kurulum
Arion’da yer alan kolay kurulum özelliği ile M.2 NVMe SSD modellerini sade SIM çıkarma pini ve bir adet vida ile kolayca ve oldukça hızlı bir biçimde yerleştirme ve değiştirme işlemi yapmanız mümkün. Kutu içeriğinde yer alan pin ya da el vasıtasıyla bile vidayı sökme işlemi yapabileceğiniz için tornavida gerekniminiz bile olmadığını belirtelim.
Kolay taşınabilir
M.2 NVMe SSD kutusu olduğu için oldukça küçük boyutlarda olan ROG Strix Arion 124.57 x 47.76 x 10.85 mm boyutlarında ve sadece 98 gram ağırlığında. Aslında ağırlık kanadında daha da hafif olabilecekken yüksek performans çalışma sırasında etkili bir soğutma için alüminyum olan kasa, bu nedenle 98 grama kadar çıkıyor. Halen çok hafif olan üründe hem sağlamlık hem de soğutma için bu tercih yerinde olmuş.
Hız testleri
Yaptığımız Crystal Disk Mark testlerinde Lenovo Legion Y740 modelinde yer alan Tip-C bağlantısından 970 MB/s okuma, 1 GB/s yazma performansı alırken, Tip-A ile yaptığımız testte 861 Mb/s okuma, 868 MB/s yazma performansı aldık. Bu testlerin kullanılan cihaz ve depolama birimine göre değişeceğini de hatırlatmış olalım.
Sonuç olarak Asus ROG Strix Arion harici depolama açısından sağlam ve üstün performans sergileyen ürünler arayanlar için oldukça ideal ve farklı bir cihaz olmayı başarmış. Fiyatı şu anda belli olmasa da pek ucuz olacağını düşünmüyoruz. Ancak bu günlük kullanım değil, profesyonel ve üstün performans arayanların tercihi olacağını düşünürsek kabul edilebilir bir fiyat olacağı kanaatindeyim. Gerçekten şık ve sağlam bir ürünü test etmiş olduk.
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TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme
TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme makalemizde, evinizdeki interneti elektrik hattı üzerinden dağıtabileceğiniz ürünün detaylarına iniyoruz. Bakalım iki powerline adaptöre sahip bu başlangıç kiti, kullanıcılara neler sunuyor?
Powerline adaptörler ne işe yarıyor?
Dilerseniz ürünün detaylarına geçmeden önce, powerline adaptörlerin kullanım amaçlarına çok kısa değinelim. Elektrik hattı üzerinden evinizdeki interneti dağıtmaya ve böylece internetin ulaşmadığı yerlerdeki probleme çözüm olan bu cihazlar, özellikle çok katlı evler için oldukça mantıklı bir çözüm. Zira bildiğiniz gibi internet problemini çözmek için aslında Wi-Fi menzil arttırıcı gibi çözümler de kullanılıyor ancak kat farkı gibi mesafenin ve engelin çok olduğu senaryolarda bunlar efektif bir çözüm olmuyor. Ancak Powerline adaptörler interneti direkt olarak elektrik hattı üzerinden dağıttığı için, kat farkı veya aradaki mesafeler fark etmeksizin yüksek performanslı bir internet ağına evinizin her köşesine dağıtılabiliyor.
TP-Link TL-PA4020P kutu içeriği, tasarım ve kurulum
Bizim incelediğimiz model ‘başlangıç kiti’ olarak geçiyor. Yani içerisinde iki adet Powerline adaptörü yer alıyor. Kutu içeriğinden ayrıca hızlı başlangıç klavuzu ve iki adet Ethernet kablosu çıkıyor.
Adaptörlerin tasarımına baktığımızda ön tarafta priz girişinin olması önemli bir detay. Zira bazı powerline modelleri, üzerinde priz girişi bulunmadığı için evinizdeki prizi işgal ediyor ve o prizlerin farklı ürünler için kullanılmasını engelliyor. Ancak TP-Link TL-PA4020P modellerinin üzerinde priz girişi de yer aldığı için, evinizdeki prizleri yine farklı ürünler için kullanmaya devam edebiliyor ve aynı zamanda internetinizi ölü noktalara ulaştırabiliyorsunuz.
Tasarım tarafında her iki modelin de alt tarafında 2’şer tane Ethernet yuvası bulunuyor. Bu yuvalar ile birlikte internete bağlamak istediğimiz cihazlar arasında bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tabii ki bu bağlantılardan bir tanesini, modem/router ile powerline arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kullanmak durumundayız.
Performans değerleri ve teknik özellikleri
TP-Link TL-PA4020P KIT, HomePlug AV teknolojisiyle birlikte 300 metreye kadar mesafe desteği ile internetinizi evinizin farklı noktalarına taşıyabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca hız olarak da 600 Mbps’ye kadar bir destek sunuyor.
Son olarak ürünün teknik detaylarında dikkat çeken bir konuda güç verimliliği. Zira model, kullanılmadığında verimli Güç Tasarrufu moduna geçiyor ve enerji tüketimini %85’e kadar azaltıyor.
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TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.