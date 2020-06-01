Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi

Logitech Z607 5.1 surround ses sistemi incelemesiyle karşınızdayız. Logitech efsaneleri olan Z5500 ve Z906‘nın daha uygun fiyatlı alternatifi olarak gelen Z607, kablosuz özgürlük sunan yapısıyla dikkat çekiyor.

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Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük

Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.

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Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.

Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.

Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.

Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.