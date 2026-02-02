El konsolu pazarının iddialı isimlerinden Ayaneo, retro oyunculuğu hedef alan yeni bir modelle karşımıza çıktı. Kompakt yapısı ve güçlü donanımı bir araya getiren bu yeni cihaz, özellikle klasik oyunları orijinal formatında oynamak isteyenleri hedefliyor. Peki, Ayaneo Pocket S Mini sunduğu özelliklerle rakiplerine karşı nasıl bir duruş sergiliyor?

Ayaneo Pocket S Mini özellikleri neler?

Yeni Ayaneo Pocket S Mini, adından da anlaşılacağı gibi taşınabilirlik odaklı bir tasarıma sahip. 18,5 mm kalınlığında ve sadece 305 gram ağırlığında olan bu el konsolu, serinin en küçük üyesi olarak öne çıkıyor. Cihazın en dikkat çekici yanı ise 4:3 en boy oranına sahip 4.2 inçlik LCD ekranı. 1280×960 çözünürlük sunan bu ekran, retro oyunları herhangi bir görüntü kaybı veya kırpma olmadan oynamak için ideal bir yapı sunuyor.

Cihazın kalbinde, Qualcomm’un oyun odaklı işlemcisi Snapdragon G3x Gen 2 yer alıyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti, sekiz çekirdekli Kryo CPU ve Adreno A32 GPU’dan güç alıyor. Bu güçlü işlemciye 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. Bu sayede Ayaneo Pocket S Mini, hem emülasyon hem de modern Android oyunları için yüksek performans vaat ediyor.

Ayaneo, kontrolcü kalitesine de özel bir önem vermiş. Cihazda RGB aydınlatmalı Hall effect joystick’ler ve Hall effect doğrusal tetik tuşları bulunuyor. Bu teknoloji, analog çubuklarda zamanla oluşan “drift” sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca altı eksenli jiroskop, kristal dokulu ABXY tuşları ve hassas bir D-pad de oyun deneyimini zenginleştiriyor. Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu ve aktif soğutma sistemi de cihazın diğer önemli detayları arasında.

Bağlantı seçenekleri tarafında ise DP 1.4 görüntü çıkışı destekleyen USB 3.2 Gen 2 Type-C portu, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.3 ve yüksek hızlı Wi-Fi gibi modern standartlar mevcut. Cihaz kutusundan en güncel işletim sistemlerinden biri olan Android 14 ile çıkıyor. Ayaneo Pocket S Mini, şirketin AyaSpace ve AyaHome gibi özel yazılımlarıyla da kişiselleştirilebilir bir arayüz sunuyor.

Ayaneo Pocket S Mini fiyatı ne kadar?

Ayaneo Pocket S Mini, donanım seçeneklerine göre farklı fiyat etiketleriyle satışa sunuldu. Cihazın başlangıç fiyatı, yurt dışı için oldukça rekabetçi bir seviyede konumlandırılmış durumda. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre RAM ve depolama kapasitesini seçerek farklı versiyonlar arasında tercih yapabiliyor.

Farklı bellek ve depolama seçeneklerine göre belirlenen yurt dışı fiyatları ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 399 dolar

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 479 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 559 dolar

