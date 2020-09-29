Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı!

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte şirketin yeni akıllı saati, Mi Watch Revolve fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte tanıtıldı. Yuvarlak kadranlı ve paslanmaz çelik gövdeye sahip saat, başta 14 güne kadar pil ömrü olmak üzere sunduklarıyla dikkat çekiyor.

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Mi Watch Revolve neler sunuyor?

Mi Watch Revolve, 1.39 inç boyutunda 450 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, inç başına 326 piksel yoğunluğa sahip ve Always-on (daima açık) özelliğine sahip. Saat, Xiaomi Wear App aracılığıyla değiştirilebilen 110’dan fazla temaya sahip. 46mm olmak üzere tek bir boyutta gelen saat, paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı saat, GPS ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. İşletim sistemi tarafında ise Google Wear OS yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi kullanılmış.

Akıllı saat, kalp atış sensörü, üç eksenli akselerometre, barometre ve ortam ışığı sensörüne sahip. Saat aracılığıyla gelen bildirimleri görmek mümkün ancak cevaplamak mümkün değil. Bunun yanı sıra kalp atış hızı ve stres seviyesi ölçümü, uyku ve on farklı spor takibi saatin yapabildikleri arasında. Pil tarafında 420 mAh bataryayla gelen saat, tek şarjda 14 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Manyetik adaptörüyle şarj edilebilen saat, 150 dakika civarında tam şarj oluyor. Saat, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Kayış tarafında ise siyah deri, mor, mavi, yeşil ve gri olmak üzere beş farklı seçenek mevcut. Ayrıca kayışı değiştirmek mümkün. Yaklaşık 150 dolar fiyat etiketine sahip saat, 6 Ekim’de Amazon üzerinde ilk olarak Hindistan için satışa çıkacak.