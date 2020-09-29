Huawei Watch Fit inceleme – 899 TL’ye neler sunuyor?

Huawei Watch Fit inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini inceliyoruz. Ürün, aslında akıllı saat ve bileklik formunun tek bir vücutta harmanlanmış hali. Bakalım 899 TL’lik satış fiyatıyla listelenen ürün kullanıcılara neler sunuyor?

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Huawei Watch Fit inceleme – Uyumluluk ve tasarım özellikleri

Cihaz, temelde hem Android hem de iOS işletim sisteminde kullanılabiliyor. Ancak burada kullandığınız cihaza göre karşılaşabileceğiniz bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Eğer iOS bir cihaz kullanıyorsanız stres takibi, farklı saat arayüzlerine ulaşma, düşük kalp hızı uyarısı özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Android tarafında ise cihazda yer alan saat üzerinden telefonun kamerasıyla fotoğraf çekme özelliği sadece EMIU 8.1 ve üzeri modellerde destekleniyor.

Ürünün tasarımına baktığımızda şu an ülkemizde Grafit Siyahı, Nane Yeşili ve Sakura Pembe renk seçeneğiyle satışta. Ancak önümüzdeki günlerde Kavun Portakalı renkli diğer modeli de satışta olacak. Modelin üzerinde bir adet fiziksel tuş ile dikdörtgen yapıda bir dokunmatik ekran tasarımı bulunuyor. Dikdörtgen ekran formu hem bildirimleri görüntüleyebilmek hem de daha “akıllı saat” görünümü isteyen kullanıcılar için güzel bir seçim olmuş.

34 gram ağırlığı ile hem hafif hem de 10.7 mm kalınlığı ile Huawei Watch Fit modelinin oldukça zarif olduğunu söyleyebiliriz. Ekran 1.64 inç boyutlu AMOLED panel kullanıyor ve 280 x 456 piksel çözünürlük sunuyor. Parlaklığı isterseniz 5 kademeli olarak ayarlayabiliyor isterseniz de otomatik modda kullanabiliyorsunuz. Ekran dilerseniz özel bekleme ekranı seçenekleriyle her zaman açık olarak kullanılabiliyor. Ancak bu, pil tüketimini arttırdığından batarya ömrüne olumsuz olarak etki ediyor.

Cihazın yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon yetenekleri olarak ayırmak gerek. İlk noktada 24 saat boyunca kalp atışı izleme, spO2 ölçümü, stres ölçümü, detaylı uyku takibi ve regl döngüsü takibi özellikleri öne çıkıyor. Spor konusunda ise 96 farklı egzersiz modu ile otomatik egzersiz tanıma ve fitness kursları karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon yeteneklerinde ise gelen aramayı görüntüleyebiliyor ancak saat üzerinde konuşamıyoruz. Tabii ki WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri de saat üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca müzik kontrolü de unutulmamış.

Son olarak Huawei Watch Fit, 10 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bu değer, her zaman açık ekran özelliği ve parlaklık başta olmak üzere kullanıma göre değişiyor. Eğer her zaman açık ekran kapalı olarak kullanır ve parlaklığı da 5. seviye yerine otomatik ve düşükte tutarsanız, 10 günlük süre görülebiliyor.