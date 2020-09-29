İnceleme
Huawei Watch Fit inceleme – 899 TL’ye neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini inceliyoruz. Ürün, aslında akıllı saat ve bileklik formunun tek bir vücutta harmanlanmış hali. Bakalım 899 TL’lik satış fiyatıyla listelenen ürün kullanıcılara neler sunuyor?
Huawei Watch Fit inceleme – Uyumluluk ve tasarım özellikleri
Cihaz, temelde hem Android hem de iOS işletim sisteminde kullanılabiliyor. Ancak burada kullandığınız cihaza göre karşılaşabileceğiniz bazı kısıtlamalar bulunuyor.
Eğer iOS bir cihaz kullanıyorsanız stres takibi, farklı saat arayüzlerine ulaşma, düşük kalp hızı uyarısı özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Android tarafında ise cihazda yer alan saat üzerinden telefonun kamerasıyla fotoğraf çekme özelliği sadece EMIU 8.1 ve üzeri modellerde destekleniyor.
Ürünün tasarımına baktığımızda şu an ülkemizde Grafit Siyahı, Nane Yeşili ve Sakura Pembe renk seçeneğiyle satışta. Ancak önümüzdeki günlerde Kavun Portakalı renkli diğer modeli de satışta olacak. Modelin üzerinde bir adet fiziksel tuş ile dikdörtgen yapıda bir dokunmatik ekran tasarımı bulunuyor. Dikdörtgen ekran formu hem bildirimleri görüntüleyebilmek hem de daha “akıllı saat” görünümü isteyen kullanıcılar için güzel bir seçim olmuş.
34 gram ağırlığı ile hem hafif hem de 10.7 mm kalınlığı ile Huawei Watch Fit modelinin oldukça zarif olduğunu söyleyebiliriz. Ekran 1.64 inç boyutlu AMOLED panel kullanıyor ve 280 x 456 piksel çözünürlük sunuyor. Parlaklığı isterseniz 5 kademeli olarak ayarlayabiliyor isterseniz de otomatik modda kullanabiliyorsunuz. Ekran dilerseniz özel bekleme ekranı seçenekleriyle her zaman açık olarak kullanılabiliyor. Ancak bu, pil tüketimini arttırdığından batarya ömrüne olumsuz olarak etki ediyor.
Cihazın yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon yetenekleri olarak ayırmak gerek. İlk noktada 24 saat boyunca kalp atışı izleme, spO2 ölçümü, stres ölçümü, detaylı uyku takibi ve regl döngüsü takibi özellikleri öne çıkıyor. Spor konusunda ise 96 farklı egzersiz modu ile otomatik egzersiz tanıma ve fitness kursları karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon yeteneklerinde ise gelen aramayı görüntüleyebiliyor ancak saat üzerinde konuşamıyoruz. Tabii ki WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri de saat üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca müzik kontrolü de unutulmamış.
Son olarak Huawei Watch Fit, 10 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bu değer, her zaman açık ekran özelliği ve parlaklık başta olmak üzere kullanıma göre değişiyor. Eğer her zaman açık ekran kapalı olarak kullanır ve parlaklığı da 5. seviye yerine otomatik ve düşükte tutarsanız, 10 günlük süre görülebiliyor.
İnceleme
TCL 10 Plus İnceleme | Tasarımıyla adeta bir amiral gemisi!
Bugün, geçtiğimiz günlerde ülkemizde TV pazarına da gireceğini açıklayan TCL’in, yeni akıllı telefonu TCL 10 Plus ile birlikteyiz.
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TCL 10 Plus, tasarımıyla rakiplerinin önüne geçiyor
TCL 10 Plus’ın en çok dikkat çeken özelliği, tasarımı. Yanlardan kıvrımlı ekranıyla çok şık bir tasarıma sahip ve eldeki hissiyatı da ayrıca size premium bir cihaz kullanıyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. %88.7 ekran kasa oranı da çok başarılı. Kıvrımlı ekran yapısı sayesinde sağ ve sol tarafında çerçeve yokmuş gibi bir izlenim yaratmayı başarabiliyor. Ayrıca cihazın 19.5 : 9 ekran ölçüsüne sahip olması, cihazın biraz uzun olmasına sebep olsa da; elinize daha iyi oturmasını sağlıyor. Ön tarafta bir de ekran altından parmak izi okuyucumuz var fakat biraz yavaş çalıştığını itiraf etmek gerek. Üst tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişimiz var.
TCL 10 Plus’ta, Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Cihaz bu yüzden tasarımının hakkını verebilecek şekilde parlak bir performans gösteremiyor. Gelelim kameralara. Arkada 4’lü bi kamera modülümüz var. Modülümüzde, 48 MP geniş açı (Sony IMX582 Exmor RS) + 8 Mp Ultra geniş açı + 2 Mp Makro + 2 Mp derinlik sensörü ve 2 ayrı noktada simetrik olarak konumlanmış LED flaşlar mevcut.
Ön tarafta damla çentikli 16 MP özçekim kamerası mevcut. Bu kameranın performansı benim beklentilerimi karşıladı. Bu kameranın, portre modunu da çok başarılı bulduğumu söylemem lazım.
TCL, akıllı telefon sektöründe emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor
Eğer kablosuz ses ürünleri kullanıyorsanız bu sizin için önemli olabilir. Kablosuz ses destekleri konusunda cihazda aptX desteği mevcut. aptX teknolojisinin günden güne daha da hayatımızın içine girmeye başladığı bu günlerde, akıllı telefon üreticileri, tıpkı TCL’in yaptığı gibi bu tip yüksek kaliteli kablosuz ses teknolojilerini cihazlarına entegre etmeliler bence. O yüzden TCL’e bu noktada artı puan veriyoruz.
Sonuç olarak, TV sektöründen gelip de akıllı telefon işlerine girmiş bir firmanın daha ilk serilerinde bu kadar başarılı bir arayüze ve güzel tasarımlı telefonlara sahip olması bizce çok hoş. Belki şu an, TCL gümbür gümbür geliyor diyemeyiz ama; kesinlikle gelecek vadediyor. Performans anlamında geride kalmış olsa bile biz TCL 10 Plus modelini gerçekten çok beğendik.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! İyi seyirler!
İnceleme
EBA için ideal tablet! Huawei MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s ofisimize ulaştı. Özellikle EBA sistemi için ideal yapıda olan Matepad T10s, geniş ekranında genel bir kullanım deneyimi vadediyor.
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EBA için ideal tablet! MatePad T10s ilk bakış
Huawei MatePad T10s özellikleri
Ekran: 10,1 inç 1920 x 1200 IPS
İşlemci: Huawei Kirin 710A
Grafik: Mali G51
Bellek: 2 GB / 3 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB (+MicroSD kart desteği)
Arka Kamera: 5 MP
Ön Kamera: 2 MP
İşletim Sistemi: EMUI 10.1 (Android 10)
Boyut: 159 x 240,2 x 7,85 mm
Ağırlık: 450 gram
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 6V/2A = 12 Watt
Fiyat: 1.449,00 TL (2 GB + 32 GB) 1.599,00 TL (3 GB + 64 GB)
Akıllı Telefon
LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?
Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.
LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi
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LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet ve hediyeleri
Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.
LG Velvet inceleme – Tasarım
Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.
6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.
Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.
Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.
Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.