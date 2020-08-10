Xiaomi Mi MIX 4 bekleyenlere kötü haber!

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi Fan adı verilen kullanıcı grubunun sıkça sorduğu soruları yanıtlamak için Weibo’da bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte markanın merak edilen ürünleri ile ilgili sorular yanıt bulurken, Xiaomi Mi MIX 4 modelinin geleceği de belli oldu!

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Xiaomi Mi MIX 4 “en azından” bu yıl tanıtılmayacak!

Mi Fan grubuyla sık sık soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Lei Jun, bu sefer 3 konuda kullanıcıların sorularını yanıtladı. Yeni Mi MIX modeli, Mi MIX Alpha’nın geleceği ve bağımsız işlemci çalışmaları şeklinde sıralanan soruların cevapları ise pek olumlu görünmüyor. Mi MIX 4 olarak bilinen cihazın oluşan yüksek beklentiyi karşılayamayacağını düşünen marka, bu telefonu şimdilik iptal etmiş. Çalışmalarına sil baştan başlandığı belirtilen yeni Mi MIX modelinin bu yıl tanıtılmayacağı da böylece kesinleşmiş oldu.

Jun, bir olumsuz haberi de geçtiğimiz yıl duyurulan Mi MIX Alpha konsepti ile ilgili paylaştı. %100 ekran/gövde oranlı benzersiz tasarımıyla dikkat çeken telefon, sahip olduğu fütüristik ekran yapısı nedeniyle hacimli şekilde üretilemiyor. Böylece 2.800 dolar fiyat etiketi bulunan Mi MIX Alpha da henüz satışa sunulmadan iptal edildi. Xiaomi CEO’suna göre markanın hedefi, iddialı konsepti test laboratuvarı gibi kullanarak daha “ulaşılabilir” ölçekte bir Xiaomi Mi MIX 4 oluşturmak.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, son olarak ise markanın özelleştirilmiş işlemci çalışmalarından bahsetti. 2017’de Surge S1 adlı ilk işlemcisini piyasaya süren Xiaomi, sonrasındaki geliştirme sürecinde bir takım zorluklar yaşadığını itiraf etti. Ancak marka bu konudaki çalışmalarına devam ediyor ve orta-uzun vadede Surge serisi işlemcileri yeniden kullanmayı hedefliyor.