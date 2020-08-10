Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi MIX 4 bekleyenlere kötü haber!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi Fan adı verilen kullanıcı grubunun sıkça sorduğu soruları yanıtlamak için Weibo’da bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte markanın merak edilen ürünleri ile ilgili sorular yanıt bulurken, Xiaomi Mi MIX 4 modelinin geleceği de belli oldu!
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Xiaomi Mi MIX 4 “en azından” bu yıl tanıtılmayacak!
Mi Fan grubuyla sık sık soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Lei Jun, bu sefer 3 konuda kullanıcıların sorularını yanıtladı. Yeni Mi MIX modeli, Mi MIX Alpha’nın geleceği ve bağımsız işlemci çalışmaları şeklinde sıralanan soruların cevapları ise pek olumlu görünmüyor. Mi MIX 4 olarak bilinen cihazın oluşan yüksek beklentiyi karşılayamayacağını düşünen marka, bu telefonu şimdilik iptal etmiş. Çalışmalarına sil baştan başlandığı belirtilen yeni Mi MIX modelinin bu yıl tanıtılmayacağı da böylece kesinleşmiş oldu.
Jun, bir olumsuz haberi de geçtiğimiz yıl duyurulan Mi MIX Alpha konsepti ile ilgili paylaştı. %100 ekran/gövde oranlı benzersiz tasarımıyla dikkat çeken telefon, sahip olduğu fütüristik ekran yapısı nedeniyle hacimli şekilde üretilemiyor. Böylece 2.800 dolar fiyat etiketi bulunan Mi MIX Alpha da henüz satışa sunulmadan iptal edildi. Xiaomi CEO’suna göre markanın hedefi, iddialı konsepti test laboratuvarı gibi kullanarak daha “ulaşılabilir” ölçekte bir Xiaomi Mi MIX 4 oluşturmak.
Xiaomi CEO’su Lei Jun, son olarak ise markanın özelleştirilmiş işlemci çalışmalarından bahsetti. 2017’de Surge S1 adlı ilk işlemcisini piyasaya süren Xiaomi, sonrasındaki geliştirme sürecinde bir takım zorluklar yaşadığını itiraf etti. Ancak marka bu konudaki çalışmalarına devam ediyor ve orta-uzun vadede Surge serisi işlemcileri yeniden kullanmayı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te görüntülendi!
Xiaomi Mi 10 Ultra, yarın yapılması planlanan tanıtım öncesinde Geekbench platformu tarafından teknik detaylarıyla görüntülendi. Telefon, Xiaomi‘nin 10.yılına özel olarak piyasaya çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı ve teaser gördük. Aynı zamanda tasarım tarafında da cihazın renderları ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?
Xiaomi Mi 10 Ultra, M2007J1SC model numarası ile Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın tekli çekirdek skoru “901“, çoklu çekirdek skoru ise “3275” puan olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Snapdragon 865+ 5G yonga seti kullanan diğer cihazlar ile uyumlu. Geekbench‘te görüntülenen başka bir önemli teknik detay ise RAM tarafında karşımıza çıkıyor. Cihaz, Geekbench‘ten 16 GB RAM ve Android 10 tabanlı bir arayüz ile geçti.
Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?
Mi 10 Ultra hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar hem tasarım olarak hem de teknik özellik tarafında karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefonun 100W veya 120W değerinde hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde pili mevcut olacak.
Kamera tarafında ise dörtlü kamera dizilimi kendini koruyacak fakat özel bir model olması sebebiyle önemli bir değişiklik bulunuyor. Ortaya çıkan renderlarda cihazın 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerasının bulunduğu görülüyor. Yarın, cihaz hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon çiplerinde güvenlik sorunları ortaya çıktı!
Kısa süre önce Google, Android cihazlardaki kritik güvenlik açığı sorunlarını giderebilmek için önemli bir güncelleme yayınlamıştı. Bununla birlikte yeni bir rapor, Qualcomm‘un yonga seti DSP‘sinde 400’den fazla savunmasız kod parçası bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu kodların denetimi gerçekleşmediği takdirde akıllı telefonlar, birer casusluk aracına dönüşebilir. Ayrıca cihazlar, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarına da savunmasız kalabilir.
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Qualcomm Snapdragon çiplerde bulunan DSP açıkları neler içeriyor?
Güvenlik kurumu olan Check Point, son zamanlarda “Achilles” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada Qualcomm Technologies AP üzerinde DSP incelemesi yapıldı. Bu inceleme sonucunda Qualcomm Snapdragon SoC‘lerde DSP içine gizlenmiş güvenlik açıkları bulundu. DSP, dijital sinyal işlemcisi anlamına gelen bir terimdir. Kullanıcılar ve cihazların arasındaki gerçek zamanlı talepleri gerçekleştirmekte en önemli bileşenler arasında yer alıyor. Bu talepler, görüntü, ses, ses işleme, kamera akışı ve GPS olarak sıralanıyor.
Bulunan açıkların kodları CVE-2020-11201, CVE-2020-11202, CVE-2020-11206, CVE-2020-11207, CVE-2020-11208 ve CVE-2020-11209 şeklindedir. Bu kodlardaki açık ile cihazlar DoS saldırılarına elverişli hale geliyor. Rapora göre bu açık telefonları casusluk için kullanılabilir hale getiriyor. Ayrıca saldırganların kişisel verilere ulaşabileceği de belirtiliyor. DSP‘ler çözülmesi zor olduğu için bu açıklardan faydalanmak kolay olmayacaktır. Fakat umuyoruz ki en kısa sürede bu güvenlik sorunları çözüme kavuşur.
Akıllı Telefonlar
realme 6i, yeni renk seçeneği olan “soda mavisi” ile tekrar satışta
Son dönemde ülkemizde hızlı bir gelişim göstermeye devam eden realme, Nisan ayında satışa sunmuş olduğu realme 6i modelini yeni bir renk seçeneği ile tekrar satışa sunacak. realme yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre “soda mavisi” adı verilen yeni renk seçeneği ile, yaz mevsiminin ruhunu yaşatabilmek amaçlanmış.
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realme 6i, soda mavisi renk seçeneğiyle tekrar raflarda!
Dünya genelinde hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, bu başarısını ülkemizde de istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu başarıda payı olan ve realme’nin ürün gamında önemli bir yer tutan realme 6i modeli “süt beyazı” ve “yeşil çay” olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle Nisan ayında satışa sunulmuş idi. Ciddi satış rakamları yakalayan 6i’yi, müşterilerine yeniden arz etmek isteyen realme; şimdi de “soda mavisi” rengi ile bu modeli satışa sunuyor. realme 6i modelini satın almak isteyen kullanıcılar, 10 Ağustos tarihinden itibaren Mediamarkt, Vatan ve Teknosa mağazalarından bu cihaza ulaşabilecekler.
realme 6i, MediaTek’in Helio G80 işlemcisine sahip. 2 GHz hızları destekleyebilen ve sekiz çekirdeğe sahip olan G80 modeli, iyi bir oyun performansı ve tatmin edici bir görüntü kalitesi sağlayabiliyor. 6.52 inç büyüklükte IPS LCD bir panele sahip olan 6i, 720 × 1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Cihazın arka tarafında ise, 48 MP, yapay zeka destekli bir kamera modülü mevcut. 8 MP çözünürlükteki geniş açılı kamera ile de 119°’ye varan genişlikte çekimler yapabilmeniz mümkün. Buna ek olarak, cihazın makro kameraya da sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Makro kamera sayesinde de; yakın mesafelerden detaylı fotoğraflar alabilmeniz mümkün. 5000 mAh kapasiteli batarya ile desteklenen 6i, uzun süreli bir şarj ömrü vadediyor. Bu sayede, yoğun kullanımlarda cihazınızı şarj etme problemi yaşamadan; gün içinde kesintisiz bir şekilde kullanıma devam edebilmeniz de mümkün kılınmış. Bu bataryayı ise, USB Type-C üzerinden 18 W hızlı şarj desteği ile şarj edebilmeniz de mümkün.
Peki ya sizin 6i’nin yeni renk seçeneği olan soda mavisi ile ilgili düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!