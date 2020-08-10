Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te görüntülendi!

Xiaomi Mi 10 Ultra, yarın yapılması planlanan tanıtım öncesinde Geekbench platformu tarafından teknik detaylarıyla görüntülendi. Telefon, Xiaomi‘nin 10.yılına özel olarak piyasaya çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı ve teaser gördük. Aynı zamanda tasarım tarafında da cihazın renderları ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?

Xiaomi Mi 10 Ultra, M2007J1SC model numarası ile Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın tekli çekirdek skoru “901“, çoklu çekirdek skoru ise “3275” puan olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Snapdragon 865+ 5G yonga seti kullanan diğer cihazlar ile uyumlu. Geekbench‘te görüntülenen başka bir önemli teknik detay ise RAM tarafında karşımıza çıkıyor. Cihaz, Geekbench‘ten 16 GB RAM ve Android 10 tabanlı bir arayüz ile geçti.

Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?

Mi 10 Ultra hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar hem tasarım olarak hem de teknik özellik tarafında karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefonun 100W veya 120W değerinde hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde pili mevcut olacak.

Kamera tarafında ise dörtlü kamera dizilimi kendini koruyacak fakat özel bir model olması sebebiyle önemli bir değişiklik bulunuyor. Ortaya çıkan renderlarda cihazın 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerasının bulunduğu görülüyor. Yarın, cihaz hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları öğreneceğiz.