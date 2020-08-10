Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te görüntülendi!
Xiaomi Mi 10 Ultra, yarın yapılması planlanan tanıtım öncesinde Geekbench platformu tarafından teknik detaylarıyla görüntülendi. Telefon, Xiaomi‘nin 10.yılına özel olarak piyasaya çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı ve teaser gördük. Aynı zamanda tasarım tarafında da cihazın renderları ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, Geekbench’te nasıl bir sonuç aldı?
Xiaomi Mi 10 Ultra, M2007J1SC model numarası ile Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın tekli çekirdek skoru “901“, çoklu çekirdek skoru ise “3275” puan olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Snapdragon 865+ 5G yonga seti kullanan diğer cihazlar ile uyumlu. Geekbench‘te görüntülenen başka bir önemli teknik detay ise RAM tarafında karşımıza çıkıyor. Cihaz, Geekbench‘ten 16 GB RAM ve Android 10 tabanlı bir arayüz ile geçti.
Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?
Mi 10 Ultra hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılar hem tasarım olarak hem de teknik özellik tarafında karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefonun 100W veya 120W değerinde hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde pili mevcut olacak.
Kamera tarafında ise dörtlü kamera dizilimi kendini koruyacak fakat özel bir model olması sebebiyle önemli bir değişiklik bulunuyor. Ortaya çıkan renderlarda cihazın 120x dijital zoom yapabilen periskop kamerasının bulunduğu görülüyor. Yarın, cihaz hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon çiplerinde güvenlik sorunları ortaya çıktı!
Kısa süre önce Google, Android cihazlardaki kritik güvenlik açığı sorunlarını giderebilmek için önemli bir güncelleme yayınlamıştı. Bununla birlikte yeni bir rapor, Qualcomm‘un yonga seti DSP‘sinde 400’den fazla savunmasız kod parçası bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu kodların denetimi gerçekleşmediği takdirde akıllı telefonlar, birer casusluk aracına dönüşebilir. Ayrıca cihazlar, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarına da savunmasız kalabilir.
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Qualcomm Snapdragon çiplerde bulunan DSP açıkları neler içeriyor?
Güvenlik kurumu olan Check Point, son zamanlarda “Achilles” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada Qualcomm Technologies AP üzerinde DSP incelemesi yapıldı. Bu inceleme sonucunda Qualcomm Snapdragon SoC‘lerde DSP içine gizlenmiş güvenlik açıkları bulundu. DSP, dijital sinyal işlemcisi anlamına gelen bir terimdir. Kullanıcılar ve cihazların arasındaki gerçek zamanlı talepleri gerçekleştirmekte en önemli bileşenler arasında yer alıyor. Bu talepler, görüntü, ses, ses işleme, kamera akışı ve GPS olarak sıralanıyor.
Bulunan açıkların kodları CVE-2020-11201, CVE-2020-11202, CVE-2020-11206, CVE-2020-11207, CVE-2020-11208 ve CVE-2020-11209 şeklindedir. Bu kodlardaki açık ile cihazlar DoS saldırılarına elverişli hale geliyor. Rapora göre bu açık telefonları casusluk için kullanılabilir hale getiriyor. Ayrıca saldırganların kişisel verilere ulaşabileceği de belirtiliyor. DSP‘ler çözülmesi zor olduğu için bu açıklardan faydalanmak kolay olmayacaktır. Fakat umuyoruz ki en kısa sürede bu güvenlik sorunları çözüme kavuşur.
Akıllı Telefonlar
realme 6i, yeni renk seçeneği olan “soda mavisi” ile tekrar satışta
Son dönemde ülkemizde hızlı bir gelişim göstermeye devam eden realme, Nisan ayında satışa sunmuş olduğu realme 6i modelini yeni bir renk seçeneği ile tekrar satışa sunacak. realme yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre “soda mavisi” adı verilen yeni renk seçeneği ile, yaz mevsiminin ruhunu yaşatabilmek amaçlanmış.
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realme 6i, soda mavisi renk seçeneğiyle tekrar raflarda!
Dünya genelinde hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, bu başarısını ülkemizde de istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu başarıda payı olan ve realme’nin ürün gamında önemli bir yer tutan realme 6i modeli “süt beyazı” ve “yeşil çay” olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle Nisan ayında satışa sunulmuş idi. Ciddi satış rakamları yakalayan 6i’yi, müşterilerine yeniden arz etmek isteyen realme; şimdi de “soda mavisi” rengi ile bu modeli satışa sunuyor. realme 6i modelini satın almak isteyen kullanıcılar, 10 Ağustos tarihinden itibaren Mediamarkt, Vatan ve Teknosa mağazalarından bu cihaza ulaşabilecekler.
realme 6i, MediaTek’in Helio G80 işlemcisine sahip. 2 GHz hızları destekleyebilen ve sekiz çekirdeğe sahip olan G80 modeli, iyi bir oyun performansı ve tatmin edici bir görüntü kalitesi sağlayabiliyor. 6.52 inç büyüklükte IPS LCD bir panele sahip olan 6i, 720 × 1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Cihazın arka tarafında ise, 48 MP, yapay zeka destekli bir kamera modülü mevcut. 8 MP çözünürlükteki geniş açılı kamera ile de 119°’ye varan genişlikte çekimler yapabilmeniz mümkün. Buna ek olarak, cihazın makro kameraya da sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Makro kamera sayesinde de; yakın mesafelerden detaylı fotoğraflar alabilmeniz mümkün. 5000 mAh kapasiteli batarya ile desteklenen 6i, uzun süreli bir şarj ömrü vadediyor. Bu sayede, yoğun kullanımlarda cihazınızı şarj etme problemi yaşamadan; gün içinde kesintisiz bir şekilde kullanıma devam edebilmeniz de mümkün kılınmış. Bu bataryayı ise, USB Type-C üzerinden 18 W hızlı şarj desteği ile şarj edebilmeniz de mümkün.
Peki ya sizin 6i’nin yeni renk seçeneği olan soda mavisi ile ilgili düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro, Android 11 tabanlı EMUI 11 ile gelecek!
Çinli üretim devi Huawei, Mate 40 serisini yakın zaman içinde piyasaya sürecek. Seri yaklaştıkça ortaya çıkan bilgiler her gün artıyor. Popüler sızıntıcı Evan Blass‘a göre Huawei Mate 40 Pro, Android 11 tabanlı EMUI 11 arayüzü ile gelecek. Bununla birlikte taban model Mate 40, Android 10 tabanlı EMUI 10.x ile kullanıma sunulacak.
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EMUI 11 ne zaman tanıtılacak?
Yaklaşmakta olan Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2020‘de şirket, yeni arayüz versiyonu EMUI 11‘i tanıtacak. EMUI 11‘i ilk kullanan telefon ise Huawei Mate 40 Pro olacak. Bu yeni arayüz Google’ın açık kaynaklı Android 11’ini temel alacak. Geçtiğimiz sene HDC 2019‘da Huawei, açık kaynak kodlu Android sürümünü ilk kez kullanmıştı. Ve bu sistem Android 10 tabanlı EMUI 10‘u kullanan Huawei Mate 30 serisi ile geldi.
Huawei Mate 40 serisinin kod adı “Noan” olacak. Şirket, ilk kez bir akıllı telefon serisinde farklı EMUI sürümleri kullanacak. Şu anda Huawei‘nin neden aynı seri için farklı arayüzler kullandığı hakkında bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre Mate 40, EMUI 11‘e güncellenen ilk akıllı telefonlardan biri olacak.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan söylentilere göre Huawei Mate 40 serisi bir Lite modele sahip olacak. Mate 40 Lite ise arayüz olarak EMUI 10.1 ile gelebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için HDC 2020‘yi beklememiz gerekiyor. Bu etkinlik 10 Eylül’de başlayacak ve 12 Eylül’e kadar devam edecek. COVID-19’un gidişatına göre etkinlik çevrim içi olarak gerçekleşebilir.