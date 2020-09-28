Xiaomi Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme desteğiyle gelecek!

Xiaomi’nin geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu Mi Air 2’nin geliştirilmiş versiyonu Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca Çinli şirket Mi Watch Lite adında uygun fiyatlı bir akıllı saat de tanıtmaya hazırlanıyor.

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AirPods Pro’ya benzeri tasarımla geliyor

Geçtiğimiz sene Xiaomi kanadından tam kablosuz kulaklık modeli olarak Mi Air 2 modelini görmüştük. İddialara göre şirket, kulaklığın geliştirilmiş bir versiyonu olan Mi Air 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. GizChina’da yer alan habere göre Weibo’da ortaya çıkan görseller, Mi Air 2 Pro‘nun aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle geleceğini öne sürüyor.

MIUI ile otomatik bağlanabilecek

Kablosuz şarj ve aktif gürültü engelleme haricinde, AirPods benzeri tasarımıyla kapak açıldığında telefonla otomatik eşleşme özelliği ise MIUI kullanan cihazlarla mümkün olacak. Halihazırda birçok sertifikasyondan geçen ve çok yakında piyasaya sürülecek olan Mi Air 2 Pro’nun 73 ila 88$ arasında bir fiyatla satışa sunulması öngörülüyor.

Uygun fiyatlı Mi Watch Lite yolda

Geçtiğimiz sonbaharda kendi adıyla akıllı saat piyasasında yer alamaya karar veren Xiaomi, Redmi ile beraber farklı pazarlarda yer almaya hazırlanıyor. Gelen son sızıntı haberlere göre ise şirket Mi Watch Lite adından uygun fiyatlı bir akıllı saati piyasaya sürebilir. Halihazırda tüm sertifikasyon sürecini tamamlayan akıllı saatin özellikleri ise tam olarak bilinmiyor. Çin kaynaklarından edinilen bilgiye göre Xiaomi farklı pazarlarda cihazı farklı markalar altından satışa sunmayı planlıyor.

Hakkında pek fazla detay bulunmayan Mi Watch Lite modelinin, Mi Watch ile tasarım yönünden benzer tutulacağı ancak daha zayıf işlemci gücüyle geleceği düşünülüyor. Şirket tarafından cihaz duyurulduğun çok daha fazla detaya erişmiş olacağız. Ülkemizde akıllı saatin hangi marka adı altında yer alacağı ise merak konusu.