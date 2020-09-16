Apple
Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Apple, yeni kafa bantlı AirPods Studio kulaklığından yeni görüntüler sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte cihazın tasarım detayları gözler önüne serildi.
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Apple AirPods Studio tasarım detayları belli oldu!
Apple, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın daha önceden çıkaracağına kesin gözüyle bakılan AirPods Stuido, sızdırılan bir video ile birlikte ilk kez görüntülendi. Müzik ve ses konusunda kendini geliştirmeyi sürdüren firma, kafa bantlı kulaklıklar sayesinde kullanıcılarına daha kaliteli ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da Jon Prosser tarafından sızdırılan kulaklığın, tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. B515 kod adına sahip kulaklık, ilk görüntü itibariyle oldukça büyük gözüküyor. Görüntülerin temsili olduğunu belirten Jon Prosser, kaynağını korumak adına eline ulaşan görselleri tekrardan çizdirmiş. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile çıkacağı öğrenilen kafa bantlı kulaklık, Apple tarafından tek renk ile çıkmayan ilk kulaklık olacak.
AirPods Studio
(codename: B515)
– High quality leather / metal
– Magnetic ear cups
– Reversible – detects R/L ear
– No headphone jack
– USBC port
These are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZ
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 16, 2020
Teknik özellikleri de belli olan Apple Airpods Studio, deri ve metal malzeme kalitesi ile bizleri karşılayacak. Öte yandan cihazın, USB-C girişli olacağı öğrenildi. Ayrıca kulaklığın net bir yönünün olmadığı ve takış tarzınıza göre sağ ve sol kulağı ayırt edebildiği gelen bilgiler arasında. Herhangi bir kablo girişi bulunmayan kafa bantlı kulaklık henüz net bir çıkış tarihi bilgisi de yer almamakta. Ancak yorumlara göre kulaklığın yaklaşık 350 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. Bakalım Apple, kulak içi kulaklıkların ardından rekabete sokacağı yeni yarışmacısı ile birlikte başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 çıkış tarihi ve Türkiye çıkış saati belli oldu!
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, iOS 14 çıkış tarihi belli oldu. Apple, 15 Eylül akşamı yaptığı etkinlikle birlikte yeni işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. Önemli yeniliklerle birlikte gelen iOS 14 çıkış tarihi, önemli detayları ve güncelleme alacak olan telefon modellerini haberimizde derledik.
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iOS 14 Türkiye’de ne zaman çıkacak?
Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14, 16 Eylül günü Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Yeni işletim sistemi, tüm dünyada aynı anda iPhone kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 14’ün TSİ 20.00’da açıklanan iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.
Güncelleme alacak iPhone modelleri
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone 8 Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple Phone 6s
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone SE
- Apple iPod Touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen dikkat çeken özellikler
Yeni işletim sisteminde dikkat çekici yenilikler göze çarpıyor. Bu yeniliklerin başında ana ekrandaki widgetlar, uygulama çekmecesi, resim içinde resim, yeni siri arayüzü ve yeni çağrı arayüzü geliyor. Geri kalan dikkat çekici özellikler ise şu şekilde:
- iMessage’da gönderilen iletileri geri çekme, iletileri okunmamış işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sık konuşulan kişileri başa tutturma
- Telefonun arkasına dokunulduğunda etkinleşen atanabilir kısayollar
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden deneme
- Üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak atayabilme
- İşitme kısıtlı kullanıcılar için yeni erişebilirlik özellikleri, ses tanıma özelliği
- Yeni gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
Apple
Apple, ilk çıkışından beri kaç adet iPad sattığını açıkladı
Apple, 2018 yılından bu yana iPad satışlarıyla alakalı ilk kez resmi bilgi verdi. Dün çevrim içi ortamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tim Cook, iPad’in ilk çıkışından bu yana toplam satış rakamlarını da açıkladı.
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Apple, dün sanal olarak gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde alışılmışın aksine yeni iPhone’ları değil, yeni nesil akıllı saat ve iPad’lerini tanıttı. Önceki nesil iPad modellerinin, estetik ve donanımsal açıdan epey yeniliklerle donatılmış versiyonu olan yeni iPad Air 4 ve Apple’ın diğer tanıttığı ürünlerle alakalı detaylı bilgileri sizler için buradaki videomuzda özetledik.
Apple, iPad satışlarıyla alakalı bilgi verdi
Bu etkinlikte Apple, kendisinden pek beklemediğimiz bir şey olan satış rakamlarını da paylaştı. Teknoloji devi, 2018 yılında artık iPhone, Mac ve iPad’lerin yıllık bazda satış rakamlarını açıklamayacağını söylemişti; ancak dünkü etkinlikte bunun tam tersi oldu. Yalnız iPhone tanıtılmadığı için, sadece iPad’lerin satış rakamlarıyla alakalı istatistikler öğrendik.
Öncelikle ilk iPad’in 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak başlayalım. iPad’ler ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana artık ‘basit bir tablet’ten öte, dizüstü bilgisayarlar ile kafa kafaya yarışabiliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook da etkinlikte yaptığı açıklamada, Apple Watch ve iPad’lerin insan hayatında çok önemli bir yer edinmeyi başardığını da söyledi. Aynı zamanda Tim Cook, konuşmasının devamında ilk çıkışından bu yana toplam 500 milyon adet iPad sattıklarını söyledi.
Bunun dışında Apple’ın CEO’su, iPad’in piyasaya çıktığından bu yana her yıl müşteri memnuniyetinde 1 numara olduğunu da eklerken, “Kullanıcılarımız iPad ile her zamankinden daha fazlasını yapıyor, bu nedenle iPad’i ileriye taşımaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Apple
Spotify, Apple One’ı beğenmedi!
Bildiğiniz üzere dün, 15 Eylül’de Apple’ın büyük tanıtım etkinliği ‘Time Flies’ gerçekleşti. Bir kısım iPhone 12’leri göremeyince hayal kırıklığı yaşasa da yeni tanıtılan Watch 6 ile Watch SE ve iPad 8 ve iPad Air 4 heyecan yarattı diyebiliriz. Ancak şirket sadece donanım tanıtmakla kalmayarak Fitness+ gibi bir uygulamanın yanı sıra Apple One adlı yeni paketini de duyurdu.
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Tüm bu yenilikler büyük bir kitle tarafından heyecanla karşılanırken bir kısmı da sinirlendirmişe benziyor. Etkinlik bittikten hemen sonra bir açıklamada bulunan Spotify, Apple’ı rekabete karşı uygulamalarla suçlarken şirkete olan güvensizliğini ve hayal kırıklığını yeniden dile getirdi.
İşte Spotify tarafında yapılan açıklama!
Spotify cephesinden gelen açıklamayı çevirirsek karşımıza çıkanlar şu şekilde:
” Bir kez daha görüyoruz ki, Apple piyasadaki dominant pozisyonunu ve adaletsiz uygulamalarını kullanarak kendi servislerini ön plana çıkarıyor. Bu şekilde hem rakiplerini dezavantajlı bir hale sokuyor hem de müşterileri farklı hizmetlerden mahrum bırakıyor. Biz, kontrol edilmezse geliştirici topluluğuna onarılamaz zararlar verecek olan ve hepimizin kolektif özgürlüğü olan dinleme, öğrenme, yaratma ve bağlanma haklarımızı tehdit eden bu rekabet engelleyici uygulamaları kısıtlaması için acil bir şekilde rekabet otoritelerine sesleniyoruz. ”
Her ne kadar Spotify açıklamada hangi servis veya ürünlerden bahsettiğini açıklamasa da kolaylıkla Apple One’dan bahsettiği anlaşılabilir. Apple’ın bu yeni servisi şirketin sağladığı birçok uygulamayı bir arada daha uygun bir fiyata sunmayı hedefliyor. Bir araya gelen uygulamalar ise Apple Arcade, Apple TV+, iCloud ve tabii ki Apple Music. Spotify cephesi, özellikle iOS cihazlarda birebir savaş halinde olduğu Apple Music’i de içeren bu paketi kendisine tehdit olarak görmüş olacak ki hemen hareket aldı.
Ancak buna benzer bir ‘şikayet’ Spotify tarafından ilk kez yapılmıyor. Şirket Mart 2019’da Apple’ın App Store’daki bir uygulamanın gelirinin %30’unun almasını ve bunun iOS üzerinde bir tekel oluşturduğunu içeren bir yazılı şikayette bulunmuştu. Ayrıca son zamanlarda benzer eleştiriler ve şikayetler Microsoft ve Epic Games tarafından da yapıldı. Hatta Epic Games ve Apple şu anda karşılıklı olarak birbiriyle davalı durumda.
Kullanıcıları her anlamda kendi ekosistemi içerisinde tutmaya çalışan ve bu yönde adımlar atan Apple’ın bazı hamleleri ise bu şekilde Spotify gibi rakip firmalar tarafından farklı şekilde yorumlanabiliyor. Her iki tarafın da bu konuda yeni tutumlarının ne olacağını ve yaşanacakları ise zaman gösterecek.