Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!

Apple, yeni kafa bantlı AirPods Studio kulaklığından yeni görüntüler sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte cihazın tasarım detayları gözler önüne serildi.

Apple, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın daha önceden çıkaracağına kesin gözüyle bakılan AirPods Stuido, sızdırılan bir video ile birlikte ilk kez görüntülendi. Müzik ve ses konusunda kendini geliştirmeyi sürdüren firma, kafa bantlı kulaklıklar sayesinde kullanıcılarına daha kaliteli ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da Jon Prosser tarafından sızdırılan kulaklığın, tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. B515 kod adına sahip kulaklık, ilk görüntü itibariyle oldukça büyük gözüküyor. Görüntülerin temsili olduğunu belirten Jon Prosser, kaynağını korumak adına eline ulaşan görselleri tekrardan çizdirmiş. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile çıkacağı öğrenilen kafa bantlı kulaklık, Apple tarafından tek renk ile çıkmayan ilk kulaklık olacak.

AirPods Studio

(codename: B515)

– High quality leather / metal

– Magnetic ear cups

– Reversible – detects R/L ear

– No headphone jack

– USBC port

These are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZ

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 16, 2020