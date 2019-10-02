Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı ile bizlere neler sunuyor?

Xiaomi Mi A3 inceleme – Fiyat ve tasarım

Cihazın ülkemizde iki farklı varyasyonu bulunuyor:

64 GB – 1840 TL

128 GB – 2249 TL

İlginç bir renk isimlendirmesine sahip Xiaomi Mi A3 modelinin bir tür gri, sadece mavi değil ve beyazdan daha fazlası olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle donatılmışken, yan çerçevelerimiz polikarbon malzeme kullanıyor. Damla çentik tasarımını kullanan cihazda ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörü bulunuyor. Yaptığımız denemelerde bu parmak izi sensörünü biraz yavaş bulduk. Ancak isterseniz ön kamera ile birlikte yüz tanıma teknolojisinin de cihazda yer aldığını ve oldukça hızlı çalıştığını belirtelim.

6.01 inç boyutlu ekranda Samsung’un ürettiği Super AMOLED panel kullanılıyor. Çözünürlüğün bu sefer 720p HD+ olarak tercih edilmiş olması, belki de cihazın göze çarpan en büyük eksisi. Zira ekranda bu çözünürlükten dolayı piksellenmeler görebilmek mümkün. Ancak Super AMOLED panel sayesinde daha verimli bir güç tüketimi sağlanıyor ve her zaman açık ekran sayesinde gelen bildirimleri de görüntüleyebiliyoruz.

14 nm üretim sürecinde üretilen Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB ila 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor. Snapdragon 665 işlemcisi aslında performans olarak Snapdragon 660 ile çok benzer sonuçlar veriyor. Ancak üretim mimarisi sayesinde hem daha verimli hem de 48 MP kamera desteği sunan yeni ISP gibi yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Bu arada Mi A serisi Google Android One programına dahil olan bir seri. O nedenle Mi A3 modeli de kutudan MIUI yerine safkan Android yazılımı ile birlikte çıkıyor.

48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.

Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, belki de cihazın yıldızlaştığı alan pil performansı. Zira telefonda 4030 mAh batarya ile 9 – 10 saate varan ekran süreleri görebiliyor ve 1.5 günlük bir pil ömrünü deneyimleyebiliyorsunuz. Cihazda 18W hızlı şarj desteği olmasına karşın kutudan 10W destekli bir adaptör çıkıyor.