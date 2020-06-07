Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 9S Pil Düellosu

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Oppo Enco W31 inceleme | 600 TL’ye alınır mı?
Oppo Enco W31 modeli geçtiğimiz günlerde firma tarafından satışa sunuldu. Şu anda Turkcell üzerinde 36 ay faturaya ek olarak 23 TL’ye satın alınabiliyorken, Trendyol gibi e-ticaret sitelerinden 599 TL’lik fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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Kulaklığın tek bir rengi bulunuyor. Sadece beyaz rengi piyasada bulunuyor. Tam kablosuz kulaklığın kutusundan kulaklığımızın kendisi, type-c kablomuz ki böylece kulaklığımızın type-c girişine sahip olduğunu fark ediyoruz. Ve 2 adet büyük ve küçük olmak üzere silikonlarımız yer alıyor.
Oppo Enco W31 – eksik yanları
Tasarıma geçmeden önce isterseniz kulaklığımızın eksik yanlarından bahsedelim. 600 TL’lik fiyatına nazaran üzerinde herhangi bir Qi standartına sahip kablosuz şarj desteğimiz bulunmuyor. İncelemiş olduğum ve Oppo’nun alt markası olarak lanse edilen Realme’nin Buds Air cihazında kablosuz şarj imkanımız bulunuyordu.
İkincisi ise, 7mm’lik dinamik sürücülerimiz var. Birbirleriyle rekabet halinde oldukları Huawei Freebuds 3i modelinde 10 mm’lik, Realme Buds Air’da ise 13 mm’lik dinamik sürücülerimiz mevcut. Sürücülerin boyutu arttıkça sesdeki kalite daha belirgin hale geliyor.
Keşke bu fiyat seviyesine konumlandırırken biraz daha güçlü teknik özelliklerle cihazı taçlandırsalarmış. Son olarak ise, Hızlı Eşleştirme modu şu an ekranda gördüğünüz cihazlar hariç ColorOS 7 kullanan cihazlarda çalışıyor. Keşke daha fazla cihaza destek sağlayabilselermiş. Gerçekten kullanımı kolaylaştıran bir detay olduğunu düşünüyorum.
Oppo Enco W31 – tasarım detayları
Oppo Enco W31 modelinin şarj ünitesi tamamen yuvarlak hatlara sahip bir tasarımla bizleri karşılıyor. Şarj ünitesinin ön tarafında firmanın logosu yer alıyor. Bildirim ışığı şarj ünitesinin içerisine dahil edilmiş. Üç fazlı ledlerle şarj durumunu bildiriyor.
Aynı zamanda ledlerin altında bulunan küçük yuvarlak tuşa basılı tuttuğumuzda kulaklık ile telefon arasındaki eşleşme sağlanmış oluyor. Kulaklıkların görünüşüne baktığımızda ise, mikrofonun daha iyi çalışmasını sağlayan ince uzun tarafı parlak plastik kullanılmış.
Üst tarafında kulağa daha iyi oturması için planlanan kısımda ise aliminyum plaka yerleştirilmiş. Ön tarafı çevirdiğimizde sensör ve mikrofon görüyoruz. Sensör ile birlikte kulaklığı kulağınıza takdığınız esnada, izlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğin otomatik olarak oynatılması sağlanıyor.
Kullanılan sensör gayet efektif çalışıyor. Hızlı tepki verebiliyor. Aynı zamanda alt tarafta da bir mikrofon var. Yani iki mikrofon bulunuyor. Bu arada, Oppo Enco W31 modeli kutudan orta boy silikonlarla çıkıyor. Fakat genelde orta boyları kulaklık ölçülerim küçük olduğu için büyük bile gelirdi. Bu kulaklıkta öyle olmadı. En büyük boy bile en küçük titreşimde düşebiliyor kulağımdan.
Ses performansı nasıl?
Rakiplerinden bir gömlek daha aşağıda. Sesler dengeli ama içerisindeki sürücülerden dolayı çok yüksek ses alamıyorsunuz. Bazı kullanıcılar daha dengeli ve yüksek olmayan ses performansını tercih edebilirler. Zaten yüksek ses her zaman kalitesli ses anlamına da gelmiyor. Ben yüksek seste her enstürmanı duyabileciğim çözümler geliştiren kulaklıkları tercih ediyorum. Yine de orta seslerde enstürmantel anlamda müzik içerisindeki her ses ekipmanını ayırt edebiliyorsunuz.
Ayrıca kulaklıktaki bas modu sayesinde bas’lar gerçekten canlanıyor. İçerisindeki sürücüye rağmen yazılımsal olarak bassı iyi sunan bir model olmuş. Ses tarafında en beğendiğim noktası sesi iletim performansı oldu.
Tam kablosuz kulaklığın teknik özellikleri neler?
Firmanın öne çıkartığı Binaural düşük gecikmeli iletim teknolojisi sayesinde herhangi bir video içeriğinde konuşanların sesi eş zamanlı kulağa iletilmiş oluyor. Kulaklık peki bunu nasıl sağlıyor. Bluetooth 5.0 ile iki kulaklığa da ayrı ayrı veri göndermek yerine eş zamanlı olarak aktarım gerçekleştiriyor. Böylece gecikme oranları düşüyor.
Teknik özelliklere değineceğimiz zaman, sürücü tarafında Çift TPU Kompizit grafen diyafram var. Yüksek freakansların menzilini ve düşük freakansların derinliğini arttırıyor. 95 db sürücü hassasiyetimiz bulunuyor. AAC ses formatını destekliyor. Frekans tepki aralığı 20 Hz ile 20 kHz arası. Bluetooh 5.0 kullanılmış. 10m mesafeye kadar da kulaklık telefonla iletişim sağlayabiliyor. Kulaklıklar tek başına 25 mAh, şarj kutusuyla birlikte 350 mAh. Şarj süresi şarj kutusuyla birlikte 2,5 saat sürüyor.
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Realme X2 Pro inceleme – Yeni f/p şampiyonu!
Realme X2 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda cihazın kutu açılışını yapmıştık. Bakalım telefonumuz bizlere neler sunuyor?
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Cihaz şu anda ithalatçı garantisiyle satılıyor. Garantisini de KVK Teknik Servis’i veriyor. Realme X2 Pro şu anda Hepsiburada’dan 4998 TL’lik fiyatı ile satın alabiliyorsunuz.
Bana soracak olursanız bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü ve başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.
Realme X2 Pro’nun tasarım detayları
Yurt dışında her ne kadar farklı renkleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengi satılıyor. Yan çerçevelerimiz metal. Ekran-gövde oranımız %84.4, önü ve arkası ise Corning Gorilla 5. Ekran altı parmak izi teknolojimiz mevcut. Arka tarafı çevirdiğimizde, tam ortaya yerleştirilmiş kamera kurulumunu görüyoruz. Kamera çıkıntımız var.
Hemen yanında ise firmanın logosunu görüyoruz. Telefonun tasarımında “stereo hoparlör” görüyoruz. En çok beğendiğim özellik bu oldu. Başka videolarda da bunu dile getirdim. Bazen 8.000-9.000TL’lik telefonları inceliyoruz, onlarda olmadığını görüyoruz. Bu fiyat seviyesinde stereo hoparlör olması güzel.
İşin güzel diğer bir tarafı, 3.5 mm’lik kulaklık girişimizin de olması. 24 bit, 192 kHz’lik ses desteğine de sahip. Yani akıllı telefonumuz, tasarım konusunda benden tam not almayı başardı.
Realme X2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.5 inç, 2400 x 1080p, Super AMOLED Ekran (90 Hz tazeleme hızı), 1000 nit ekran parlaklığı.
İşlemci: Snapdragon 855+
Batarya: 4.000 mAh, 35 dakikada %100 şarj, SuperVOOC
Ekran kartı: Adreno 640 (700 mHz)
RAM: 8 GB
ROM: 128 GB
Kamera özellikleri
Ön kamera: 16 MP, f/2.0, 25mm (geniş)
Arka kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
- 13 MP, f/2.5, 52mm (telefoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom
- 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra-geniş)
- 2 MP, f/2.4, (derinlik)
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Ofisimizde yeni misafirimiz var 🐈 | Soru Plus #1
Soru Plus adlı yepyeni bie seriye başlıyoruz. “Sizden Gelenler” adlı serimizin devamı olacak, bu yeni format bakalım ne anlama geliyor?
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Sizden Gelenler Serisi’nin neden ismi değişti? Yeni format nasıl olacak?
Eski formatımızda olduğu gibi her hafta sizden gelen soruları videomuzda derleyeceğiz. Fakat, bu sefer Vlog tadında soruların yanıtlarını bulmuş olacaksınız. Önceki yıllarda bildiğiniz gibi ofis içi vlog’lar çekiyorduk. Şimdi ise “Vlog + soru-cevap” formatını birleştirerek sizlere sunmayı hedefliyoruz.
Dipnot: Ofisteki yavru kedi yaşamadı arkadaşlar :(. Gerçekten çok üzüldük.
Şimdiden iyi seyirler dilerim .