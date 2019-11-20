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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)

Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Eyüp Şen, kullanmış olduğu Xiaomi Mi 9 SE modelini anlattı. Bakalım Mi 9 SE modelinin kullanıcı deneyimi nasılmış?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)

14 Kasım 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9 - Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)

Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.

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İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)

12 Kasım 2019

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Anıl Taylan Yalçın oldu. Anıl Bey, hem kullandığı iPhone SE modelini hem de BlackBerry Passport modelini anlattı. Bakalım Anıl Beyin iki cihazla ilgili deneyimleri nasıl?

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Sizin Yorumunuz

500 kereden fazla şarj olunca servis dışı kalan iPhone 7 (Cumhur Gaygılı)

11 Kasım 2019

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500 kereden fazla şarj olunca servis dışı kalan iPhone 7 - Sizin Yorumunuz (Cumhur Gaygılı)

iPhone 7 telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Cumhur Gaygılı, telefon hakkındaki görüşlerini ve Apple serivisi ile yaşadığı sorunları aktarıyor.

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Adana’dan İstanbul’a gelip sizin yorumunuz serimize katılan Cumhur, 500 kereden fazla şarj olan telefonların Apple garanti kapsamından çıkarıldığına dair bir bilgiyi bizlerle paylaşıyor.

Yaşanan garip durumun detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…

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