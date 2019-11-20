Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Eyüp Şen)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)
Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.
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İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Anıl Taylan Yalçın oldu. Anıl Bey, hem kullandığı iPhone SE modelini hem de BlackBerry Passport modelini anlattı. Bakalım Anıl Beyin iki cihazla ilgili deneyimleri nasıl?
Sizin Yorumunuz
500 kereden fazla şarj olunca servis dışı kalan iPhone 7 (Cumhur Gaygılı)
iPhone 7 telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Cumhur Gaygılı, telefon hakkındaki görüşlerini ve Apple serivisi ile yaşadığı sorunları aktarıyor.
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Adana’dan İstanbul’a gelip sizin yorumunuz serimize katılan Cumhur, 500 kereden fazla şarj olan telefonların Apple garanti kapsamından çıkarıldığına dair bir bilgiyi bizlerle paylaşıyor.
Yaşanan garip durumun detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…