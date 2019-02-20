Xiaomi Mi 9 Battle Angel tanıtıldı

Çinli üretici Xiaomi bu yıl Explorer Edition yerine Fox Entertainment ile özel bir iş birliği yaparak Battle Angel versiyonunu tanıttı.

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Xiaomi, Alita: Battle Angel konsepti yaptı!

Alita: Battle Angel için hazırlanan özel sürüm ile şeffaf arka kapak bizleri karşılarken, ekran koruyucu ise arka kapağı yansıtan özel bir tasarıma sahip. James Cameron’un animasyon tabanlı yapımının konseptinde yapılan bu yeni model Mi 9’un en gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi’nin bu modelinde 12 GB RAM belleğe yer verilirken, 48 MP Sony sensöre sahip kamera da cihaz içinde yerini almış. Bu ana kamera 7 elementli lense ve f/1.47 diyafram aralığına sahip. Bu diyafram aralığı değeri sektörde ilk kez karşımıza çıkarken, oldukça iyi fotoğrafların bu sensörden çıkacağı düşünülüyor.

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi tarafından 20 W kablosuz şarj desteğine yer verilen cihazda, diğer tüm özellikler orijinal model ile aynı olarak görünüyor. Bu cihazın kutusundan askı aparatlı bir arka kapak çıkarken, cihazın fiyatı 600 dolar olarak belirlenmiş.