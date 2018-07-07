Xiaomi Mi 8 vs Mi 8 SE kamera karşılaştırması videomuzda, şirketin iki yeni modelini hem fotoğraf hem de video bazında kıyasladık. Bakalım iki cihazın aynı şartlarda çekilen fotoğraf ve videolarında nasıl farklar ortaya çıktı?

Xiaomi Mi 8 vs Mi 8 SE kamera karşılaştırması

İlk olarak Mi 8 modelinin kamera özelliklerine bakacak olursak arka tarafta 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera sunan telefon, ana kamerada F/1.8 diyafram değeri ile karşımıza çıkıyor. Kamerada 4 eksenli OIS, 2x optik zoom ve çift LED flaş desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 1080p Full HD video kaydı yapabilen 20 MP‘lik bir ön kamera var.

Mi 8 SE modelinde ise 12 + 5 MP olmak üzere çift arka kamera bulunuyor. Ana kamera F/1.9 diyafram değerine sahip ve gyro tabanlı EIS ile geliyor. Yani OIS yok. Ayrıca modelde LED flaş desteği sunuluyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 20 MP’lik ön kamera bulunuyor.