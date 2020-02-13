Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)
Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.
Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli
Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.
Sizin Yorumunuz
4 kere servise gidip THH’den para iadesi almak – Sizin Yorumunuz (Furkan Hasoğlu)
Sony Xperia XZ cihazını Evkur üzerinden satın alan Furkan Hasoğlu, telefonda yaşanan çeşitli sorunların yetkili servis olan KVK tarafından çözülememesi sebebiyle Tüketici Hakem Heyeti’nden aldığı para iadesi karar sürecini aktarıyor.
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Yaklaşık bir buçuk yıl süren cihaz sorunları ve çözüm sürecini Furkan’dan dinliyoruz. Merak ettiğiniz soruları bu gönderi altından Furkan’a iletebilirsiniz.
İyi seyilrer…
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S8 – Sizin Yorumunuz (Umut Şahin Önder)
Samsung Galaxy S8 artık neredeyse 3 nesil eski bir telefon konumunda olmasına rağmen performansı ne durumda? Cevabını Umut Şahin Önder veriyor.
1,5 senedir Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olan Umut, Ersin’in “Yılan gibi telefon” diyerek döneminin en iyi ve en güzel telefonu olarak lanse ettiği cihaz hakkında artı ve eksi yönleri, bu süreçte yaşanan değişimleri konuşuyorlar.
İyi seyirler…