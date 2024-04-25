Çinli teknoloji devi iQOO bir süredir iQOO Z9 Turbo isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO, iQOO Z9 Turbo’yu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 Turbo neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlükte. Z9 Turbo, 144 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Z9 Turbo kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarja sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 15 serisi sızdı, bu özelliklerle rakipsiz olacak

Z9 Turbo kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX882 kamera sensörü karşılıyor. OIS destekli bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.